Hrvati ih obožavaju
Neizostavan blagdanski ukras mnogih domova: Evo koliko ćete ove godine morati izdvojiti za njega
Božićna zvijezda postala je tradicionalni ukras u našim domovima. Iako službena brojka ne postoji, prema procjenama proizvođača svake godine ih se proda oko milijun.
Oglas
I ove su godine, za mnoge, nezaobilazan dio adventskog ugođaja. Obitelj Čuček iz Zaboka njihovim uzgojem i prodajom bavi se više od 15 godina.
"Ovdje u ovom plasteniku ima oko 2000 božićnih zvijezda. U sedmom mjesecu počnemo sa sadnjom malih presadnica božićne zvijezde. Ovisno o vanjskoj temperaturi, grijanje započinjemo već negdje u rujnu, jer ona ne smije ispod 20 stupnjeva prijeći", objasnio je Dubravko Čuček, uzgajivač cvijeća, za RTL.
Kako bi dobila svoju prepoznatljivu crvenu boju - a za to je važan i pravilan režim navodnjavanja, koji je u potpunosti automatiziran.
"Odjednom sve biljke na ovom stolu počinju dobivati vodu istovremeno", rekao je.
Cijene se kreću od 2 do 6 eura
Uz troškove sadnica i rada, na konačnu cijenu proizvodnje utječu i energenti, kažu proizvođači, čije cijene posljednjih godina sve više rastu.
"Ako znamo da je lož ulje prošle godine bilo euro po litri, a da je ove godine euro i pol, ili 1,60 - onda je to ogroman porast cijene", objašnjava Dubravko.
Iako službeni podaci ne postoje, proizvođači procjenjuju da ih se u Hrvatskoj svake godine proda oko milijun. Ovisno o veličini i vrsti cijene božićnih zvijezda ove se godine kreću od 2 do 6 eura.
Koliko god eura izdvojili, njezina dugotrajnost ponajprije ovisi o uvjetima u kojima je držimo.
"Zemlja mora biti vlažna. Znači ne presuha. U većini slučajeva se presuši jer je suhi zrak i grijanje u prostoru. Tu se treba svaka do 2 do 3 dana zalijevati, održavati i ne biti na propuhu i ne na izvoru topline", ispričala je prodavačica Maja.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas