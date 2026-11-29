Dok se Sanchez suočava s optužbama za loše upravljanje, njegov glavni suparnik, čelnik PP-a Alberto Nunez Feijoo, nastoji se predstaviti kao tehnokrat koji posvećuje pozornost pojedinostima. Sanchez je na meti kritika i zbog amnestiranja predvodnika pokušaja odcjepljenja Katalonije od Španjolske u zamjenu za njihovu potporu njegovu izboru za premijera nakon izbora 2023., na kojima je PP osvojio najviše glasova, ali nije uspio osigurati većinu.