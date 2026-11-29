Povijesni izbori
Španjolci izlaze na birališta: Na pomolu povijesni zaokret udesno?
Španjolci u nedjelju izlaze na izbore na kojima će odlučiti hoće li socijalističkom premijeru Pedru Sanchezu, jednom od posljednjih ljevičarskih čelnika u Europi, povjeriti još jedan mandat ili će vlast prepustiti konzervativnoj oporbi, koja bi za formiranje vlade mogla trebati potporu krajnje desnice.
Mogući Sanchezov poraz mogao bi dovesti stranku krajnje desnice u nacionalnu vladu prvi put otkako je smrt Francisca Franca 1975. omogućila obnovu demokracije tri godine poslije. Takav bi ishod ujedno odražavao širi trend jačanja krajnje desnice diljem Europe u ozračju zabrinutosti zbog imigracije.
Krajnje desni Vox zauzima se za strožu kontrolu imigracije, ponovnu centralizaciju državnih ovlasti, niže poreze i ukidanje brojnih progresivnih socijalnih politika.
Birališta se otvaraju u devet, a zatvaraju u 20 sati, kada će biti objavljene ankete provedene u posljednjem tjednu kampanje. Prvi rezultati očekuju se otprilike sat vremena poslije. Za većinu u parlamentu koji broji 350 zastupnika potrebno je osvojiti 176 mandata.
Sanchez, koji od 2018. vlada oslanjajući se na krhke manjinske koalicije, raspisao je prijevremene izbore ustvrdivši da mu je potrebna parlamentarna većina nakon što je parlament odbacio uredbe koje je predložio radi rješavanja sve ozbiljnije stambene krize.
Izbornu kampanju obilježila je rasprava o izrazito različitim prijedlozima za rješavanje problema rasta najamnina i deložacija. Karizmatični Sanchez u petak je ustvrdio da interna istraživanja pokazuju kako može osigurati većinu uz potporu manjih ljevičarskih stranaka, premda većina anketa upućuje na to da bi Narodna stranka (PP) desnog centra zajedno s krajnje desnim Voxom mogla osvojiti većinu.
Neke ankete pokazale su da se Sanchezova Socijalistička stranka (PSOE) približava PP-u, ali nauštrb krajnje ljevice, čiji su birači razočarani, a čija bi mu potpora ponovno bila potrebna za sastavljanje vlade. Koalicija PP-a i Voxa smatra se najizglednijim ishodom izbora, premda bi podrazumijevala teške pregovore o raspodjeli ministarskih resora.
Analitičari smatraju da bi Vox, ovisno o broju osvojenih mandata, mogao odlučiti podupirati PP bez ulaska u vladu. Za koalicijske pregovore prije prvog glasanja o povjerenju kandidatu za premijera nema formalnog roka, no ako nijedan kandidat ne dobije povjerenje parlamenta u roku od dva mjeseca od prvog glasanja, automatski se raspisuju novi izbori.
Sanchez je mogućnost koalicije PP-a i Voxa opisao kao 'korak unatrag'. Te dvije stranke već zajedno vladaju u četiri španjolske regije. Sanchez ističe da je pod njegovim vodstvom Španjolska postala jedno od najbrže rastućih gospodarstava Europske unije, zahvaljujući i povećanju minimalne plaće te reformi tržišta rada koja je stopu nezaposlenosti spustila na najnižu razinu u gotovo dva desetljeća.
Međutim, dio Španjolaca tvrdi da ne osjeća blagodati tih gospodarskih uspjeha zbog rasta cijena stanovanja, energenata i robe široke potrošnje. Gospodarski rast potaknut je useljavanjem, a ekonomisti strahuju da bi protuimigracijska politika potencijalne desne vlade mogla usporiti rast.
Sanchez se suprotstavio prevladavajućem europskom trendu ističući gospodarske koristi imigracije u trenutku kada većina europskih zemalja nastoji pooštriti nadzor svojih granica. PP najavljuje zabranu masovne legalizacije statusa migranata, omogućavanje njihova vraćanja u treće zemlje te uvođenje bodovnog sustava za legalno useljavanje. Vox želi protjerivati strance osuđene za kaznena djela i Španjolcima dati prednost pri dodjeli stanova.
U slučaju Sanchezova poraza, samo bi tri zemlje Europske unije - Danska, Litva i Malta - imale čelnike lijevog centra. Sanchezov ugled narušen je nizom korupcijskih afera u koje su upleteni njegovi bliski suradnici i članovi obitelji, kao i nizom kriza, među kojima su dvije željezničke nesreće sa smrtnim ishodom, migrantska kriza u sjevernoafričkoj enklavi Ceuti te nestanak električne energije diljem zemlje.
Dok se Sanchez suočava s optužbama za loše upravljanje, njegov glavni suparnik, čelnik PP-a Alberto Nunez Feijoo, nastoji se predstaviti kao tehnokrat koji posvećuje pozornost pojedinostima. Sanchez je na meti kritika i zbog amnestiranja predvodnika pokušaja odcjepljenja Katalonije od Španjolske u zamjenu za njihovu potporu njegovu izboru za premijera nakon izbora 2023., na kojima je PP osvojio najviše glasova, ali nije uspio osigurati većinu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare