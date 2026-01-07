FOTO / Kamion se zabio u kuću u Zagrebu: "Kuća se zatresla, kao da je potres kad je sletio"

Možemo potvrditi da smo u srijedu zaprimili dojavu. Nastala je samo materijalna šteta, detalji nesreće biti će poznati nakon obavljenog očevida, rekli su kratko iz policije.
Teretno vozilo je u srijedu oko podneva proklizao u kuću na Branimirovoj ulici u Zagrebu. Srećom u nesreći nije bilo ozlijeđenih, nastala je tek materijalna šteta. Susjed govori kako ga je s povratka s posla zateknuo kamion u kući, pišu 24 sata.
"Mi smo spavali, u mirovini smo. Bio je jako tupi udar. Žena mi je rekla to je s krova snijeg pao, nastavio sam ležati a onda je susjeda rekla da nam se auto zabio u kuću. Bio sam šokiran. Mogao me ubiti. Kuća se zatresla, ko da je potres kad je sletio. Udario je u susjedi prozor, strašno", rekao je Zlatko u čiju se kuću zabio vozač kamiona.
"Došao sam doma, a u kuću je bio zabijen kamion. Srećom pokupio je samo ogradu, nema ozlijeđenih", govori drugi susjed.
Zagrebačka policija potvrdila je da su poziv zaprimili oko 11.25 sati.
"Možemo vam potvrditi da smo zaprimili dojavu. Nastala je samo materijalna šteta, detalji nesreće biti će poznati nakon obavljenog očevida", rekli su iz policije za 24 sata.
