NA BRANIMIROVOJ

FOTO / Kamion se zabio u kuću u Zagrebu: "Kuća se zatresla, kao da je potres kad je sletio"

author
N1 Info
|
07. sij. 2026. 16:06
Branimirova
Igor Kralj/PIXSELL

Možemo potvrditi da smo u srijedu zaprimili dojavu. Nastala je samo materijalna šteta, detalji nesreće biti će poznati nakon obavljenog očevida, rekli su kratko iz policije.

Teretno vozilo je u srijedu oko podneva proklizao u kuću na Branimirovoj ulici u Zagrebu. Srećom u nesreći nije bilo ozlijeđenih, nastala je tek materijalna šteta. Susjed govori kako ga je s povratka s posla zateknuo kamion u kući, pišu 24 sata.

Branimirova
Igor Kralj/PIXSELL

"Mi smo spavali, u mirovini smo. Bio je jako tupi udar. Žena mi je rekla to je s krova snijeg pao, nastavio sam ležati a onda je susjeda rekla da nam se auto zabio u kuću. Bio sam šokiran. Mogao me ubiti. Kuća se zatresla, ko da je potres kad je sletio. Udario je u susjedi prozor, strašno", rekao je Zlatko u čiju se kuću zabio vozač kamiona.

Branimirova
Igor Kralj/PIXSELL

"Došao sam doma, a u kuću je bio zabijen kamion. Srećom pokupio je samo ogradu, nema ozlijeđenih", govori drugi susjed.

Zagrebačka policija potvrdila je da su poziv zaprimili oko 11.25 sati.

Branimirova
Igor Kralj/PIXSELL

"Možemo vam potvrditi da smo zaprimili dojavu. Nastala je samo materijalna šteta, detalji nesreće biti će poznati nakon obavljenog očevida", rekli su iz policije za 24 sata.

