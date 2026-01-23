vrijedna investicija
FOTO / Končar otvorio novu tvornicu pored Zagreba: Zapošljavat će 400 ljudi
Končar i Siemens Energy svečano su u petak otvorili svoju tvornicu u Sesvetskom Kraljevcu - Končar - Transformatorski kotlovi (KTK), investiciju vrijednu gotovo 20 milijuna eura, a otvorenju je nazočio i premijer Andrej Plenković.
Plenković je istaknuo kako je Končar sa svojih 6.000 zaposlenika i s prisutnošću na 140 tržišta diljem svijeta jedna od "perjanica domaće proizvodnje, izvoza i industrije".
Kazao je kako mu je zadovoljstvo vidjeti takav strukturiran proizvodni pogon koji će kreirati 400 novih radnih mjesta, što je značajan doprinos hrvatskom gospodarstvu.
"Želio bih da realizacija izgradnje ove tvornice potakne daljnje investicije te bude poticaj i drugima da se fokusiraju na proizvodnju, koja je temelj napretka i koja nas pozicionira na europskoj i globalnoj karti kao nezaobilaznog igrača u sektoru energetike i elektroindustrije“, istaknuo je.
U iduće tri godine Končar planira uložiti više od pola milijarde eura
Predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak rekao je da otvorenje tvornice predstavlja jednu od važnijih prekretnica u novijoj povijesti Grupe Končar, koja potvrđuje njihovu predanost inovacijama i razvoju, ali i stvaranju lokalne vrijednosti s globalnim razmjerima. Ponosni su, kako je rekao, što upravo takav iskorak čini novu etapu dugog i uspješnog partnerstva sa Siemens Energyjem.
Kazao je kako je otvaranje te tvornice još jedan iskorak hrvatske i europske industrije koji će osnažiti industrijski kapacitet ne samo Končara nego i Republike Hrvatske, kapacitet koji je nužan da bi odgovorili izazovima zelene energetske tranzicije.
U sljedeće tri godine, kako je najavio, Končar u razvoj proizvodnijih kapaciteta svih svojih tvornica planira ulaganja viša od pola milijarde eura.
Drastičan rast potražnje za transformatorima
Član Uprave Siemens Energy AG, Tim Holt je rekao kako je tržišna potražnja za transformatorima drastično je porasla tijekom posljednjih nekoliko godina.
"Otvaranjem nove tvornice transformatorskih kotlova, Končar i Siemens Energy udružuju desetljeća ekspertize, strateški proširuju proizvodne kapacitete i jačaju otpornost globalnih opskrbnih lanaca", kazao je napominjući kako otvorenje nove tvornice predstavlja važan korak u odlučnom rješavanju globalnog nedostatka transformatora, ali i izvrstan primjer kako međunarodno partnerstvo može značajno unaprijediti energetsku tranziciju.
Tvornica u Sesvetskom Kraljevcu zapošljavat će više od 400 zaposlenika i godišnje proizvoditi oko 160 custom-made kotlova, u potpunosti prilagođenih specifičnim zahtjevima tržišta.
Podsjetimo, Končar je u srpnju 2024. potpisao sporazum o zajedničkom ulaganju s dugogodišnjim partnerom i globalnim liderom u energetskoj tehnologiji, kompanijom Siemens Energy, u sklopu kojeg je osnovano novo društvo KTK čija je djelatnost proizvodnja i prodaja transformatorskih kotlova. Končar u KTK-u ima udio od 60 posto, a Siemens Energy 40 posto udjela.
Tim strateškim partnerstvom, kako su naveli iz Končara, dodatno se jača sinergija usmjerena prema snažnijem i konkurentnijem odgovoru na rastuću globalnu potražnju za opremom i rješenjima u području prijenosa i distribucije električne energije.
U sklopu svečanosti održano je i posebno javljanje uživo iz tvornice Končar – Energetskih transformatora (KPT), prvog zajedničkog društva Končara i Siemens Energyja, koje je započelo s radom još 1995. godine i koje danas predstavlja jednu od najboljih tvornica velikih energetskih transformatora u svijetu.
Ta tvrtka smještena je na Jankomiru, u kojem Siemens Energy ima vlasnički udio od 51, a Končar od 49 posto. Danas su predstavljeni i njezini projekti, pod nazivom KPT1 i KPT2, kojim se planira udvostručiti kapacitete društva do 2031. godine.
