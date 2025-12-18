MORH i Končar potpisali sporazum o nabavi sustava protudronske zaštite

Sustav je dokazan nekoliko puta u operacijama primjerice zaštita NATO summita u Vilniusu 2023., provjeren je i kvalitetan i uskoro će njima hrvatske vojne kritične infrastrukture njime biti zaštićene. Uključene su domaće tvrtke, znanje i ljudi u razvoj tog velikog projekta koji je definitivno budućnost sigurnosti, ali nažalost i ratovanja kao što vidimo u Ukrajini. Operativni dio na samom terenu zauzela je nova generacija naoružanja i sustava zaštite kao što je sustav koji ćemo implementirati na našu kritičnu infrastrukturu, rekao je Anušić.