Nobelovac u Zagrebu: Hrvatska me tvrdoglavost naučila postavljati pitanja

Ponovno se referirajući na promidžbeni spot s Malkovichem, ali i na svoj dosadašnji boravak u Hrvatskoj, američki znanstvenik naglasio je da ga je to podsjetilo na ono što je doživljavao odrastajući u hrvatskom okruženju u San Pedru u Kaliforniji, ponajprije „tvrdoglavost” hrvatskih ljudi, ali i izravnost u govorenju onoga što im je na umu.