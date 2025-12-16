FOTO / Novorođeni blizanci helikopterom hitno prebačeni iz Dubrovnika u Split

Let je protekao sigurno, a maleni pacijenti prevezeni su s najvećom pažnjom posade i medicinskog tima
Pripadnici Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u kasnim poslijepodnevnim satima 15. prosinca 2025. godine uspješno su proveli hitan zračni medicinski prijevoz dvoje novorođenih blizanaca u inkubatoru iz Opće bolnice Dubrovnik u Klinički bolnički centar Split, poručili su iz Ministarstva obrane.
Let je izvršila dežurna letačka posada 395. eskadrile transportnih helikoptera 93. krila Hrvatskog ratnog zrakoplovstva, sastavljena od četiri člana, koja je cijelim putem pokazala iznimnu profesionalnost i predanost, dodaje se u priopćenju.
Helikopter Mi-171Sh poletio je u 17:09 sati iz vojarne „Knez Trpimir“ u Divuljama prema Dubrovniku, gdje su novorođene blizance preuzeti na helidromu Opće bolnice Dubrovnik, u pratnji četiri člana medicinskog tima.
Let je potom nastavljen prema Splitu, a helikopter je u 19:25 sati sletio na helidrom Kliničkog bolničkog centra Split, gdje su mali pacijenti, uz pratnju medicinskog tima, predani na daljnju medicinsku skrb.
Nakon uspješno provedene akcije, posada se u 19:50 sati vratila u matičnu bazu u Divuljama, zadovoljna što su maleni pacijenti sigurno stigli na odredište.
Cijeli let izveden je sigurno, mirno i u potpunosti u skladu s propisanim procedurama, uz visoku razinu profesionalnosti i koordinacije svih uključenih timova, poručili su iz MORH-a.
„Zadaća je provedena u noćnim uvjetima i zahtijevala je punu profesionalnu angažiranost i koncentraciju svih članova posade, s obzirom na male pacijente u inkubatoru. Let je izvršen sukladno planu i propisanim procedurama, a suradnja s medicinskim timom, koja je tijekom leta bila iznimno važna, ostvarena je na najvišoj mogućoj razini“, izjavio je kapetan helikoptera.
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo brzo i učinkovito pruža potporu građanima Republike Hrvatske i civilnim institucijama, oslanjajući se na visoku razinu osposobljenosti i stalnu spremnost svojih pripadnika za izvršavanje svih postavljenih zadaća, dodaju iz Ministarstva obrane.
