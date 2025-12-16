FOTO / Novorođeni blizanci helikopterom hitno prebačeni iz Dubrovnika u Split

„Zadaća je provedena u noćnim uvjetima i zahtijevala je punu profesionalnu angažiranost i koncentraciju svih članova posade, s obzirom na male pacijente u inkubatoru. Let je izvršen sukladno planu i propisanim procedurama, a suradnja s medicinskim timom, koja je tijekom leta bila iznimno važna, ostvarena je na najvišoj mogućoj razini“, izjavio je kapetan helikoptera.