FOTO / Očaravajući prizori na Biokovu: Aurora borealis se pojavila na hrvatskom nebu

Zvonimir Barisin/PIXSELL

Aurora borealis, pojava koja se u pravilu vidi samo na krajnjem sjeveru, sinoć je obasjala i nebo iznad Biokova.

Podijeli

Oglas

Aurora Borealis promatrana s vrha Biokova Sv. Jure.

+ 1 Pogledajte Galeriju Zvonimir Barisin/PIXSELL Manje Zvonimir Barisin/PIXSELL Više Zvonimir Barisin/PIXSELL Manje Zvonimir Barisin/PIXSELL Više Zvonimir Barisin/PIXSELL Manje Zvonimir Barisin/PIXSELL Više Zvonimir Barisin/PIXSELL Manje Zvonimir Barisin/PIXSELL Više / 4