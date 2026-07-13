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FOTO / Plenković u Parizu sa specijalnom policijom: Spriječena je politička pogreška

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Hina
|
13. srp. 2026. 16:14
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Andrej Plenković
Vlada Republike Hrvatske / X

Premijer Andrej Plenković susreo se u Parizu s pripadnicima specijalne policije koji će u utorak sudjelovati na paradi u povodu francuskog nacionalnog praznika i poručio da bi hrvatski izostanak s toga događaja "bio politička pogreška".

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"Drago mi je što sam se u Parizu susreo s pripadnicima hrvatske specijalne policije - ATJ Lučko, koji će sudjelovati u sutrašnjem mimohodu na Champs-Élyséesu povodom obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike", istaknuo je Plenković na X-u.

On će u ponedjeljak navečer sudjelovati na sastanku Koalicije voljnih na koji je francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao najmanje 25 šefova država i vlada s ciljem, kako je u petak objavila Elizejska palača, "jačanja potpore Ukrajini i pritiska na Rusiju".

Plenković je dodao kako vjeruje da će pripadnici specijalne policije u utorak "dostojno predstavljati našu domovinu i europskoj javnosti prikazati najspremnije postrojbe MUP-a RH", kao što i u svojim svakodnevnim zadaćama štite zakon, red i daju doprinos sigurnosti države.

Sudjelovanjem specijalne policije na mimohodu, istaknuo je Plenković, "jačamo i strateško partnerstvo Hrvatske i Francuske i pokazujemo da Hrvatska pripada zapadnom krugu zemalja."

"Odlukom vlade RH spriječen je izostanak Hrvatske s mimohoda u Parizu, što bi bila politička pogreška", naglasio je.

Hrvatsko sudjelovanje na paradi izazvalo je prijepor predsjednika Zorana Milanovića, koji je odbio ondje poslati pripadnike hrvatske vojske, i premijera Andreja Plenkovića. Stoga na paradi sudjeluju pripadnici hrvatske specijalne policije.

Predsjednik Milanović, kao vrhovni zapovjednik, rekao je kako Hrvatska vojska neće sudjelovati na vojnom mimohodu u Parizu, predbacujući Francuskoj to što ona nije sudjelovala na prošlogodišnjem mimohodu u Zagrebu te vojnu suradnju sa Srbijom. Isto tako, kazao je kako mimohod vidi kao promociju Koalicije voljnih.

Teme
andrej plenković mimohod u parizu morh vojska zoran milanović

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