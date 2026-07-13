Ogorec za N1 o mimohodu u Parizu: Hrvatska će tamo biti kao članica NATO-a, a Srbija po sasvim drugoj liniji

"U tom smislu su i SAD i Iran na identičnim razinama, s tim da Iran ima određene prednosti u pregovorima. Bilo bi dobro da se ta činjenica shvati i prihvati i da se obje strane suzdrže od neprijateljstava i da memorandum koji su potpisale ostane platforma na kojoj će se nastaviti pregovori. To je jedini način da se izađe iz ove situacije."