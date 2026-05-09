FOTO / Prepoznajete li ovog čovjeka? Policija ga povezuje s napadom na novinara Novosti

09. svi. 2026. 15:59
PU Splitsko-dalmatinska

Na fotografijama je muškarac za kojega se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o kaznenom djelu prijetnje novinaru, javljaju iz PU splitsko dalmatinske.

U Splitu, 7. svibnja 2026. počinjeno je kazneno djelo prijetnje, počinjeno prema novinaru (  čl.139. st. 3. KZ-a.), a na fotografijama je muškarac za kojega se pretpostavlja da raspolaže saznanjima o navedenom kaznenom djelu, javljaju iz PU splitsko-dalmatinske.

Ukoliko građani imaju korisne informacije o osobi s fotografija, pozivaju ih da ih se o tome obavijesti pozivom na broj telefona 192. Također, korisne informacije građani mogu dostaviti i putem e-mail adrese [email protected], stoji u priopćenju.

Podsjećamo, u četvrtak je na splitskoj Rivi nepoznati muškarac motikom nasrnuo na novinara Sinišu Vukovića zbog njegova novinarskog rada, a događaj su osudili i iz Grada Splita. Incident se dogodio na blagdan Svetog Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao Rivom. U blizini Hrvojeve kule i Pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je Vukoviću dobacivao da “piše za četničke Novosti” i “Slobodanku”, uz spominjanje Tita i Jasenovca te psovke.

Siniša Vuković surađuje s tjednikom Novosti od 2023. godine, ponajviše prateći teme iz kulture, a ranije je pisao i za Slobodnu Dalmaciju.

Napad na novinara osudili su iz Grada Splita istaknuvši kako je svaki oblik nasilja neprihvatljiv i nema mu mjesta u Splitu.

