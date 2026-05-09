FOTO / Prepoznajete li ovog čovjeka? Policija ga povezuje s napadom na novinara Novosti

Podsjećamo, u četvrtak je na splitskoj Rivi nepoznati muškarac motikom nasrnuo na novinara Sinišu Vukovića zbog njegova novinarskog rada, a događaj su osudili i iz Grada Splita. Incident se dogodio na blagdan Svetog Dujma, kada je Vuković sa suprugom šetao Rivom. U blizini Hrvojeve kule i Pazara presreo ih je muškarac srednje životne dobi koji je Vukoviću dobacivao da “piše za četničke Novosti” i “Slobodanku”, uz spominjanje Tita i Jasenovca te psovke.