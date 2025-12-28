FOTO / Relikvije bl. Alojzija Stepinca vraćene u zagrebačku katedralu

Zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša predvodio je u nedjelju, na blagdan Svete Obitelji, svečano euharistijsko slavlje uz zatvaranje Svete jubilejske godine i povratka relikvija bl. Alojzija Stepinca u zagrebačku katedralu.
Uoči misnoga slavlja nadbiskup Kutleša dočekao je ispred katedrale relikvije, nakon što su mjesec dana bile izložene vjernicima na štovanje u Blaženikovoj rodnoj Župi Presvetoga Trojstva u Krašiću.
Prije povratka u zagrebačku katedralu relikvije su se zaustavile u Karmelu u Brezovici gdje je slavljena sveta misa, a u svečanoj procesiji relikvije su u katedralu unijeli članovi počasne postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Zagreba, priopćeno je iz Tiskovnog ureda Zagrebačke nadbiskupije.
Nadbiskup Kutleša rekao je kako su "nakon godina tišine, odsutnosti i čekanja, te marljiva rada na obnovi”, ponovno ušli pod svod katedrale, podsjetivši kako se relikvije bl. Alojzija Stepinca, koji se sada kao znak jedinstva, vjernosti i nade vraća „u ovu katedralu, u njegov dom, srce naše nadbiskupije.”
„Zatvarajući ovu Svetu godinu, otvorimo novo poglavlje naše povijesti obilježeno nadom. Učinimo to prisjećajući se ponovno duhovne ostavštine blaženoga Alojzija Stepinca čiji nas lik ne prestaje osvjetljavati, ali i preispitivati", poručio je.
Nadbiskup je kazao kako "danas svoj pogled usmjeravamo naprijed, prema budućnosti”, zahvalni za milosne darove koje smo iz riznice molitava Crkve primili tijekom Svete jubilejske godine i uz želju „da rijeke milosti i duhovnih dobara ne prestanu teći u našem narodu”, a tu želju povjeravaju Stepincu "koji ostaje uzorom pastira koji suosjeća sa svojim narodom i vjeruje u njegovu budućnost unatoč poteškoćama i osporavanjima."
Pozvao je okupljene da Sveta Obitelj Isusa, Marije i Josipa ostane "model izgradnje sretnih obiteljskih odnosa, ali i ispravnoga društvenog uređenja jer je i Stepinac vjerovao da se „uređenjem obitelji polažu temelji pravoga mira u svijetu“.
„Neka ova katedrala u obnovi bude simbol Crkve koja se neprestano obnavlja i ne posustaje pod ranama jer zna da Božja snaga djeluje upravo u slabosti. Neka ovo mjesto posljednjega počivališta blaženoga Alojzija ponovno postane prostor naših okupljanja, molitve i zajedništva”, poručio je.
"Dokle god Crkva u Hrvatskoj bude slijedila svjedočanstva čiste savjesti poput onoga koje je svojim životom pružio blaženi Alojzije, njezina budućnost neće biti neizvjesna, nego blagoslovljena", dodao je nadbiskup Kutleša.
Liturgijsko pjevanje na misnom slavlju predvodili su Koralisti Zagrebačke katedrale pod ravnanjem Miroslava Martinjaka, uz orguljašku pratnju prof. Nevena Kraljića i puhačkoga Brass kvinteta studenata Muzičke akademije, stoji u priopćenju.
