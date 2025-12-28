FOTO / Relikvije bl. Alojzija Stepinca vraćene u zagrebačku katedralu

Nadbiskup je kazao kako "danas svoj pogled usmjeravamo naprijed, prema budućnosti”, zahvalni za milosne darove koje smo iz riznice molitava Crkve primili tijekom Svete jubilejske godine i uz želju „da rijeke milosti i duhovnih dobara ne prestanu teći u našem narodu”, a tu želju povjeravaju Stepincu "koji ostaje uzorom pastira koji suosjeća sa svojim narodom i vjeruje u njegovu budućnost unatoč poteškoćama i osporavanjima."