UPALJEN ŽUTI METEOALARM
VIDEO, FOTO / Sloveniju pogodilo snažno nevrijeme s jakom tučom
Snažna grmljavinska fronta koja se iz Austrije velikom brzinom premjestila prema Sloveniji izazvala je brojne probleme diljem zemlje.
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Slovenska Agencija za okoliš (ARSO) zbog opasnosti od obilnih pljuskova, jakog vjetra i tuče izdala je narančasto upozorenje za veći dio zemlje, dok su meteorolozi upozoravali na mogućnost razvoja lokalno vrlo snažnih oluja.
Nevremenski sustav najprije je zahvatio Austriju, a potom ušao u Sloveniju preko Koruške i Štajerske. Meteorolozi su upozoravali da će se olujna linija vrlo brzo kretati prema unutrašnjosti zemlje te da su mogući intenzivni pljuskovi, jaki udari vjetra i tuča. Vozačima je upućen poziv na dodatni oprez zbog naglog pogoršanja vremenskih uvjeta.
Nevrijeme je na više mjesta prouzročilo materijalnu štetu. U Mariboru je snažan vjetar srušio stablo na prometnicu, zbog čega su intervenirali vatrogasci koji su uklonili prepreku i osigurali mjesto događaja. Šteta uzrokovana vjetrom prijavljena je i u općinama Hoče-Slivnica, Vuzenica i Slovenj Gradec.
Pojedina područja pogodila je i tuča, dok su obilni pljuskovi u kratkom vremenu donijeli velike količine kiše. U Austriji, odakle je olujni sustav stigao u Sloveniju, u Niklasdorfu je tuča prekrila tlo debelim slojem leda, stvarajući prizore nalik snježnom pokrivaču. Vatrogasci su ondje imali brojne intervencije, a pojedini događaji morali su biti privremeno prekinuti.
Prema prognozama ARSO-a, nestabilno vrijeme postupno će se smirivati, no mogućnost lokalnih poslijepodnevnih pljuskova i grmljavinskih nevremena i dalje ostaje. Istodobno se nastavlja toplinski val pa će se dnevne temperature u većem dijelu Slovenije kretati između 29 i 33 Celzijeva stupnja, dok bi u Goriškoj i Slovenskoj Istri mogle dosegnuti i 36 stupnjeva. Meteorolozi upozoravaju da se značajnije osvježenje ne očekuje još nekoliko dana.
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