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DHMZ

Upaljen meteoalarm za dvije regije: Mogući jaki pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme

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N1 Info
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14. srp. 2026. 14:07
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Kvarner
Nel Pavletic/PIXSELL/DHMZ

Pretežno je sunčano, osobito u Dalmaciji. Popodne i navečer uz više oblaka mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno vrlo jak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 °C, prognoza je DHMZ-a za danas.

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DHMZ je za dvije regije izdao upozorenja. 

Za zagrebačku regiju upaljen je narančasti meteoalarm. Očekuju se lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, moguća je i pojava tuče. Na sjeveru regije moguće nevrijeme.

DHMZ
DHMZ

BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu.

Za osječku regiju upaljen je žuti meteoalarm.

Očekuju se lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu regije, uz prolazno jak vjetar.

BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.

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Teme
dhmz vrijeme zagrebačka regija

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