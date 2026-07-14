Upaljen meteoalarm za dvije regije: Mogući jaki pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme

Nel Pavletic/PIXSELL/DHMZ

Pretežno je sunčano, osobito u Dalmaciji. Popodne i navečer uz više oblaka mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, osobito u središnjim predjelima lokalno i izraženiji. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, na istoku jugoistočni, a uz nestabilnosti prolazno vrlo jak. Najviša temperatura zraka uglavnom od 29 do 33 °C, prognoza je DHMZ-a za danas.

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DHMZ je za dvije regije izdao upozorenja.

Za zagrebačku regiju upaljen je narančasti meteoalarm. Očekuju se lokalno izraženi pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar, moguća je i pojava tuče. Na sjeveru regije moguće nevrijeme.

DHMZ

BUDITE SPREMNI na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu.

Za osječku regiju upaljen je žuti meteoalarm.

Očekuju se lokalno izraženiji pljuskovi s grmljavinom, osobito na zapadu regije, uz prolazno jak vjetar.

BUDITE NA OPREZU zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom.