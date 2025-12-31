Oglas

TRADICIONALNI DOČEK

FOTO / U ovom našem gradu 2026. godina je već stigla!

author
N1 Info
|
31. pro. 2025. 19:16
Fužine
Nel Pavletic/PIXSELL

Tijekom dana slavilo se na najpoznatijem dnevnom dočeku Nove godine.

Točno u podne Fužine su ispratile staru i zakoračile u Novu godinu. Više tisuća gostiju iz cijele Hrvatske 26. put uz šampanjac, prskalice i dobre želje, reklo je zbogom staroj godini, piše Dnevnik.hr.

Uz zubato sunce na temperaturi u minusu plesalo se, pjevalo i guštalo. Zabava se nastavlja uz dječji doček i vatromet u 18:30, a zahvaljujući ovom tradicionalnom dočeku i dobroj atmosferi kuće za odmor na tom području već su mjesecima ranije rasprodane.

Fužine
Nel Pavletic/PIXSELL

"Odlično, došli smo iz Poreča, Pazina, odlično nam je, odlično, predivno, predivno", kaže Marija.

"Prvi puta smo ovdje, odlično je, već dogovaramo za iduću godinu da dođemo ponovno", govori Nada iz Črnomlja.

"Već tradicionalno dolazimo ovdje, iz Črnomlja smo i svake godine se ponovno lijepo zabavljamo i svake godine nam je prekrasno", kaže Nada iz Črnomlja.

Fužine
Nel Pavletic/PIXSELL

Direktorica turističkog ureda u Fužinama Silvija Sobol kazala je da je na ovogodišnjem dočeku bilo nekoliko tisuća ljudi.

"Ovo je 26. put da ovako čekamo novu godinu, počeli smo na prelasku milenija kao prvi koji smo počeli s dnevnim dočekom. Drago nam je da je to izraslo do ovih brojki da postaje brend naše općine, Gorskog Kotara i šire", kazala je Sobol i dodala da su kreveti u Fužinama popunjeni te da je ovaj termin jako tražen.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
doček nove godine fužine istra nova godina silvija sobol

