Veliki udarac za Primorca: Evo koga će podržati HNS na izborima za predsjednika HOO-a

"Meni je kao sportašu neshvatljivo i neprihvatljivo da netko zloupotrebljava sredstva koja su namijenjena sportašima i trenerima koji uz svoj mukotrpan i pošten rad stvaraju buduće reprezentativce u svim sportovima. Što se tiče kandidata u kojem prepoznajemo temeljne promjene to je u ime HNS-a Josip Varvodić te smatramo da je to najbolji smjer za hrvatski sport pa je on kandidat kojeg ćemo podržati", poručio je Pletikosa.