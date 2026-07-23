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Veliki udarac za Primorca: Evo koga će podržati HNS na izborima za predsjednika HOO-a

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N1 Info
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23. srp. 2026. 20:34
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Dragan Primorac, Marijan Kustić
Slavko Midzor/PIXSELL

Hrvatski nogometni savez i službeno je stao uz Josipa Varvodića u utrci za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.

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Za Dnevnik Nove TV oglasio se tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa.

"Moram istaknuti da mi je velika čast što ću predstavljati Hrvatski nogometni savez u Skupštini HOO-a na predstojećoj izbornoj skupštini. Moram isto tako istaknuti da je za mene osobno vrlo jasno da nogometni savez ima znanje i alate koje može prenijeti na puno sportova", utvrdio je Pletikosa i dodao kako smatra da je HNS to znanje pokazao kao i to da ga je šira sportska javnost prepoznala.

"Meni je kao sportašu neshvatljivo i neprihvatljivo da netko zloupotrebljava sredstva koja su namijenjena sportašima i trenerima koji uz svoj mukotrpan i pošten rad stvaraju buduće reprezentativce u svim sportovima. Što se tiče kandidata u kojem prepoznajemo temeljne promjene to je u ime HNS-a Josip Varvodić te smatramo da je to najbolji smjer za hrvatski sport pa je on kandidat kojeg ćemo podržati", poručio je Pletikosa.

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damir šegota dragan primorac hns josip varvodić

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