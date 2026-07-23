NAJJAČI SPORTSKI SAVEZ
Veliki udarac za Primorca: Evo koga će podržati HNS na izborima za predsjednika HOO-a
Hrvatski nogometni savez i službeno je stao uz Josipa Varvodića u utrci za novog predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora.
Oglas
Za Dnevnik Nove TV oglasio se tehnički direktor HNS-a Stipe Pletikosa.
"Moram istaknuti da mi je velika čast što ću predstavljati Hrvatski nogometni savez u Skupštini HOO-a na predstojećoj izbornoj skupštini. Moram isto tako istaknuti da je za mene osobno vrlo jasno da nogometni savez ima znanje i alate koje može prenijeti na puno sportova", utvrdio je Pletikosa i dodao kako smatra da je HNS to znanje pokazao kao i to da ga je šira sportska javnost prepoznala.
"Meni je kao sportašu neshvatljivo i neprihvatljivo da netko zloupotrebljava sredstva koja su namijenjena sportašima i trenerima koji uz svoj mukotrpan i pošten rad stvaraju buduće reprezentativce u svim sportovima. Što se tiče kandidata u kojem prepoznajemo temeljne promjene to je u ime HNS-a Josip Varvodić te smatramo da je to najbolji smjer za hrvatski sport pa je on kandidat kojeg ćemo podržati", poručio je Pletikosa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas