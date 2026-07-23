Dragan Primorac o uhićenjima u HOO-u: Kraj mene kriminalac nikad neće moći sjediti

"Vidjeli smo na djelu pravnu državu i da nitko nije iznad zakona. Također, jedna od točaka u mom programu je da u radu HOO-a ne može sudjelovati osoba protiv koje je podignuta optužnica ili je pravomoćno osuđena. U tom kontekstu, očekujem da će direktor Šegota predati ostavku. Ako neće, nakon što pobijedim, bit će razriješen", rekao je Primorac pa se osvrnuo na prozivke protukandidata, predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza Josipa Varvodića: