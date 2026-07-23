KANDIDAT ZA PREDSJEDNIKA
Dragan Primorac o uhićenjima u HOO-u: Kraj mene kriminalac nikad neće moći sjediti
Bivši ministar i kandidat za predsjednika Republike Hrvatske Dragan Primorac, a sad kandidat za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO), komentirao je posljednja uhićenja i izvide.
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Naime, uhićeni su direktor u HOO-u Damir Šegota i njegova supruga, a USKOK provodi pretrage i kod glavnog tajnika HOO-a Siniše Krajača.
"Vidjeli smo na djelu pravnu državu i da nitko nije iznad zakona. Također, jedna od točaka u mom programu je da u radu HOO-a ne može sudjelovati osoba protiv koje je podignuta optužnica ili je pravomoćno osuđena. U tom kontekstu, očekujem da će direktor Šegota predati ostavku. Ako neće, nakon što pobijedim, bit će razriješen", rekao je Primorac pa se osvrnuo na prozivke protukandidata, predsjednika Hrvatskog plivačkog saveza Josipa Varvodića:
"Nijedna osoba u HOO-u nema dodirnih točaka sa mnom, a njegovi mentori su desetljećima imali šape na hrvatskom sportu. Neka se zapita."
Ipak, Primorac i Krajač imaju odnos koji sugerira međusobnu podršku.
"Ne mora biti kriv svatko tko je radio u HOO-u ili svatko protiv koga se provode izvidi. Ako se potvrdi da je za nešto kriv, nema što raditi u HOO-u nakon moje pobjede."
Još je jednom naglasio da nema dodirnih točaka ni s kim u HOO-u.
"Dolazim kao čista osoba koja želi uvesti red i ovo je jedinstvena prilika da dobijem potporu te da HOO postane transparentna institucija. Ogroman je grijeh zbog nečasnih ljudi optuživati sve ljude u sportu. Obvezujem se da kraj mene kriminalac nikad neće moći sjediti", zaključio je Dragan Primorac.
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