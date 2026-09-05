Možemo!: Skidanje HDZ-a s vlasti je prioritet da ova zemlja može profunkcionirati

"U Pazin su šleperi s otpadom dolazili 2019., 2020., i 2021. Kad sam od Ministarstva zaštite okoliša tražila da postupe po zakonu, upozorila sam ih da će se ilegalna odlaganja događati i drugdje, jer su kriminalci tražili prazne hale, tvornice i napuštena postrojenja pod krinkom recikliranja, a onda tamo skrivaju otpad", rekla je Jašić i zaključila kako je riječ o ozbiljnom kriminalu.