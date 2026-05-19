Panika u noćnom vlaku iz Zagreba: Putnike probudili u 5 ujutro i naredili hitnu evakuaciju

Putnici noćnog vlaka iz Zagreba za Stuttgart, koji je sa zagrebačkog Glavnog kolodvora krenuo u subotu nešto prije 20 sati, doživjeli su oko pet sati ujutro naglo buđenje i zapovijed željezničkog osoblja da se pripreme hitno napustiti vlak zbog, kako je potvrđeno u tvrtki HŽ Putnički prijevoz (HŽPP), opasnosti od požara.
Prema informacijama HŽ Putničkog prijevoza (HŽPP), incident se dogodio oko pet sati ujutro kada je pratitelj vagona osjetio miris dima u vagonu za spavanje u kojem su bila 22 putnika, piše Vedran Marjanović za Jutarnji list.
"Pratitelj vagona oko pet sati ujutro osjetio je miris dima u vagonu za spavanje u kojemu su bila 22 putnika, zbog čega je vlak zaustavljen u kolodvoru Traunstein. Putnike u vagonu za spavanje probudio je vlakopratitelj, a putnici iz vagona s ležajima, u kojem je bilo 37 putnika, izašli su na hodnik, nakon čega su putnici napustili vlak", navode iz HŽPP-a, izražavajući ovom prilikom ispriku putnicima međunarodnog vlaka br. 236. Ukupno je, dodaju, u vlaku bilo oko 200 putnika.
"Nitko od putnika nije bio ozlijeđen te su putnici kasnije preusmjereni na lokalne vlakove radi nastavka putovanja", kažu u HŽPP-u.
Kolodvor u Traunsteinu nalazi se na dionici Salzburg - München u Gornjoj Bavarskoj, a prema pisanju austrijskih medija, na kolodvoru je prisilno zaustavljeni vlak dočekalo stotinjak pripadnika Bavarskog Crvenog križa (BRK) i lokalne vatrogasne postrojbe. Prema potonjim izvorima, putnicima koji su se požalili na poteškoće s disanjem pružena je liječnička pomoć, ali nije bilo potrebe za prijevozom u bolnicu radi daljnjih pregleda i pomoći.
Na upit je li utvrđen uzrok kvara na vagonu za spavanje i kolika je utvrđena šteta na vagonu, iz HŽPP-a poručuju kako je na vagonu došlo do manje materijalne štete.
"Vagon za spavanje u vlasništvu je HŽPP-a. Vlakopratno osoblje saniralo je zapaljenje vatrogasnim aparatima. Po završetku očevida na kolodvoru Salzburg vagoni u vlasništvu HŽPP-a izvučeni su iz sastava vlaka te poslani u radionicu", naveli su iz Ureda uprave spomenutog javnog poduzeća.
Pregrijane kočnice
Prema izvješću lokalne vatrogasne postrojbe koje prenose austrijski mediji, kočnice na jednom od vagona toliko su se zagrijale da se strahovalo od požara.
"Srećom, dim je brzo stavljen pod kontrolu uz pomoć nekoliko aparata za gašenje požara", rekao je za Salzburger Nachrichten vatrogasni zapovjednik Christian Schulz.
Željeznički promet na toj pruzi morao je biti obustavljen oko sat vremena. Putnicima je savjetovano da nastave putovanje drugim vlakovima kasnije u nedjelju. Na pitanje je li HŽ u obvezi refundirati troškove puta ili neki drugi trošak putnicima prisilno zaustavljenog vlaka, iz HŽPP-a kažu da do sada nisu primili nijednu reklamaciju putnika vezanu uz navedeni incident. Dodaju kako će HŽPP putnicima vratiti puni iznos cijene posteljne karte za cijelu relaciju.
