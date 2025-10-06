Francuska feministička ikona na sudu zbog žalbe jednog od njezinih silovatelja

Christophe SIMON / AFP

Gisele Pelicot u ponedjeljak se vratila na sud kako bi se suočila s jedinim muškarcem, od njih 51, koji je uložio žalbu na osuđujuću presudu vezano uz slučaj masovnog silovanja koje je šokiralo ne samo Francusku već i svijet.

Gisele Pelicot, 72, postala je feministička heroina i kod kuće i u inozemstvu jer se odrekla prava na anonimnost i suprotstavila se svojim okrutnim zlostavljačima na sudu, pretvorivši suđenje u ispitivanje rasprostranjenosti seksualnog nasilja.

Njezin slučaj potaknuo je duboko preispitivanje vrijednosti u Francuskoj, potaknuo raspravu o tome treba li prijeći na zakon o silovanju temeljen na pristanku i potaknuo medicinsku zajednicu da produbi svoje razumijevanja napada pomoću droga za silovanje.

Pelicot nije dala nikakvu izjavu po dolasku u sudnicu i djelovala je smireno. Nekoliko desetaka ljudi čekalo je ispred sudnice s transparentima u znak podrške.

Dominique Pelicot, koji je priznao da je drogirao svoju suprugu Gisele i tijekom gotovo desetljeća regrutirao desetke muškaraca putem interneta da je siluju dok je bila bez svijesti, osuđen je na 20 godina zatvora. Svih 50 suoptuženika također je proglašeno krivima za silovanje, pokušaj silovanja ili seksualni napad.

Među njima je i Husamettin Dogan, bivši građevinski radnik u četrdesetima koji je osuđen na devet godina zatvora zbog teškog silovanja, a koji je uložio žalbu na osuđujuću presudu.

Žalbeni sud u južnom gradu Nimesu saslućat će njegovu žalbu do srijede.

Njegova odvjetnica Sylvie Menvielle rekla je da je njezin klijent vjerovao da sudjeluje u "sladostranom seksu u troje" za koji u to vrijeme nije znao da Gisele Pelicot nije dala svoj pristanak te stoga nije mogao prihvatiti presudu krivnje.

"Suočio se s nekim tko je djelovao s vještinom izvanredne manipulacije i perverzije", rekla je Menvielle, aludirajući na Dominiquea Pelicota.

U francuskom kaznenom pravu, namjera je ključna u procjeni krivnje.