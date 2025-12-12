Frka-Petešić: Hrvatska se zahvaljujući Plenkovićevom lobiranju 2008. provukla kroz iglene uši

"To što neka država prodaje jednoj ili drugoj ili različitim država koje mogu imati napete ili čak i neprijateljske odnose nije nekakav presedan. Znamo da je SAD strateški partner Izraelu, a prodaje oružje isto tako Egiptu. Ili Rusija prodaje Indiji i Pakistanu. To nije nikakav presedan. Vi ne možete nikada nekome tko vam prodaje oružje uvjetovati da nikom drugom ne prodaje osim vama. To ne postoji, to su bajkovite priče. Ono što je bitno: mi smo članica NATO-a, Srbija nije. Mi nismo u nikakvoj utrci za naoružanje. Ali je činjenica, da su sposobnosti Rafala koje se prodaju zemlji članici puno veće, i svo naoružanje koje se može staviti na Rafal nam je dostupno, sve drugo možemo kupiti, a to nije slučaj zemalja koje nisu članice."