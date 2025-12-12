O ODNOSIMA S FRANCUSKOM
Frka-Petešić: Hrvatska se zahvaljujući Plenkovićevom lobiranju 2008. provukla kroz iglene uši
Predstojnik premijerova ureda Zvonimir Frka-Petešić gostovao je u N1 studiju uživo kod naše Nataše Božić Šarić gdje je komentirao novu hrvatsku nabavu oružja, te diplomatske odnose Hrvatske s Francuskom.
Podsjećamo, Hrvatska i Francuska potpisale su u Parizu ugovor o nabavi 18 samohodnih haubica Caesar i pismo namjere o poboljšanju sposobnosti borbenih zrakoplova Rafale.
Predstojnik premijerova ureda Zvonimir Frka-Petešić komentirao je kako nabava oružja od Francuske nije samo ulaganje u obranu:
"Ovo je prije svega ulaganje u strateško partnerstvo koje je sklopljeno s Francuskom još 2010. godine, a 2021. je ponovno sklopljeno u proširenom obliku prilikom posjeta predsjednika Macrona. U tom proširenom strateškom partnerstvu je dodana obrambena i vojna komponenta koje nije bilo u prvoj verziji 2010., tako da strateško partnerstvo obuhvaća čitav spektar područja u kojim jačamo naše bilateralne odnose s Francuskom."
Podsjeća, također kako je "2008. Francuska dala jako važno izuzeće Hrvatskoj da ne prolazi kroz proceduru referenduma za ulazak u EU, a nakon Hrvatske, sve nove buduće članice Europske unije moraju dobiti potvrdu u Francuskoj na (unutarnjem) referendumu."
To je jedan od pozitivnih ishoda koje dobra bilateralna suradnja omogućuje, tumači Frka-Petešić: "Hrvatska se provukla kroz iglene uši 2008., tada je i sadašnji premijer (Andrej Plenković) bio diplomat i to je bila njegova glavna zadaća da to uspije i da se uvjeri francuske partnere da se Hrvatsku izuzme od te procedure i zahvaljujući tome, smo se, kažem, provukli kroz iglene uši. A svim budućim članicama EU-a neće biti lako u sadašnjem kontekstu uvjeriti francusku javnost da se izjasni pozitivno.
O kritici Zorana Milanovića
Frka Petešić se osvrnuo i na komentar Zorana Milanovića kako je Hrvatskoj Francuska prodala 12 aviona, a onda je isto prodala našim susjedima - koji nisu članica NATO-a.
"To što neka država prodaje jednoj ili drugoj ili različitim država koje mogu imati napete ili čak i neprijateljske odnose nije nekakav presedan. Znamo da je SAD strateški partner Izraelu, a prodaje oružje isto tako Egiptu. Ili Rusija prodaje Indiji i Pakistanu. To nije nikakav presedan. Vi ne možete nikada nekome tko vam prodaje oružje uvjetovati da nikom drugom ne prodaje osim vama. To ne postoji, to su bajkovite priče. Ono što je bitno: mi smo članica NATO-a, Srbija nije. Mi nismo u nikakvoj utrci za naoružanje. Ali je činjenica, da su sposobnosti Rafala koje se prodaju zemlji članici puno veće, i svo naoružanje koje se može staviti na Rafal nam je dostupno, sve drugo možemo kupiti, a to nije slučaj zemalja koje nisu članice."
"Rafale za Hrvatsku je naravno platforma za nacionalnu obranu, ali isto tako sudjeluje u kolektivnoj sigurnosti NATO-a, i mi kroz Rafale popunjavamo stratešku prazninu na jugoistočnom boku NATO-a između, recimo, Njemačke i Grčke, i tu će Rafale biti doista najmoćnije zrakoplovstvo."
O zaokretu američke politike prema Europi
"Mislim da tu treba razlučiti ono što je retorika od onog što je stvarna politika. Treba priznati predsjedniku Trumpu da je izrazito vješt u smislu komunikacija, on uspijeva, za razliku od svih svojih prethodnika, biti tema na svjetskim naslovnicama svaki dan. Više su to samo retorike i poruke koje na neki način iznenade, šokiraju, ali on na taj način osigurava veliku medijsku pozornost." Ipak, kaže Frka-Petešić, "retorika je jedno, politika je drugo", navodeći kao primjer da je SAD ipak nametnula najoštrije sankcije prema Rusiji, posebno prema dobavljačima ruske nafte.
