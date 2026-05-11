PITANJA POSLANA MINISTRU

UGP pita Glavinu na temelju kojih ekonomskih pokazatelja očekuje smanjenje cijena u turizmu

11. svi. 2026. 10:01
Udruga Glas poduzetnika (UGP) uputila je Ministarstvu turizma i sporta upit vezan uz procjene učinaka i ekonomske analize javnih očekivanja smanjenja cijena u turističkom sektoru za 10 do 20 posto.

UGP u ponedjeljak u priopćenju kaže kako ne dovodi u pitanje potrebu jačanja konkurentnosti hrvatskog turizma, već smatra kako bi javna očekivanja prema poduzetnicima trebala biti temeljena na transparentnim ekonomskim analizama i procjenama stvarnih učinaka na gospodarstvo.

"U okolnostima značajnog rasta troškova poslovanja - uključujući troškove rada, energenata, nabave, zakupa, logistike i administrativnog opterećenja - UGP smatra važnim otvoriti stručnu raspravu o održivosti poslovanja mikro, malih i srednjih poduzetnika u turizmu i ugostiteljstvu", navodi se u priopćenju.

Što sve UGP želi znati

U dopisu ministarstvu Tončija Glavine, Udruga Glas poduzetnika zatražila je informacije o tome postoje li izrađene procjene ili analize učinka javnih očekivanja vezanih uz smanjenje cijena na poslovanje poduzetnika, ali i jesu li pritom analizirani učinci na profitabilnost, investicijski kapacitet i dugoročnu održivost poslovanja.

Ministarstvo su pitali i na koji način planira uključiti stvarne troškove poslovanja poduzetnika u buduće javne komunikacije i preporuke vezane uz cijene u turizmu.

UGP u priopćenju ujedno ističe da kvalitetna i održiva gospodarska politika zahtijeva kontinuirani dijalog institucija i poduzetnika, ali i procjenu stvarnih učinaka javnih poruka i ekonomskih mjera na gospodarstvo.

