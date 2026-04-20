VIDEO / Golema psina u Istri plivala između brodica: "Nemojte ju uznemiravati"

Golema psina koju su već nekoliko puta uočili u okolici Pule, danas je mirno plivala u blizini Puntižele između usidrenih brodica s kojih se pecalo, javlja Istra 24.
Oglas
Snimku iz Štinjana poslao je čitatelj Istre24. Iako impresivne veličine ova vrsta, koja se hrani planktonom filtrirajući more širom otvorenih usta, nije opasna za čovjeka. Ukoliko budete imali sreću vidjeti je, nemojte ju uznemiravati."
Vijesti
|
prije 46 min.
Teme
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 1 min.
Najnovije
N1 Studio uživo
|
prije 1 min.|
Crna kronika
|
prije 5 min.|
Oglas
Oglas