Grlić Radman o protjerivanju Hrvata: Sloboda kretanja je temeljno pravo. Obavijestili smo EU o potezima Srbije

Podijeli :

N1

Ministar vanjskih poslova Gordan Grlić Radman komentirao je protjerivanje Hrvata iz Srbije, što se intenziviralo posljednjih mjeseci.

Naime, unazad 90 dana, protjerano je 15 Hrvata, što je potvrdio veleposlanik u Srbiji Hidajet Biščević za N1. Premijer Andrej Plenković osudio je takve postupke i najavio da će od vlasti u Srbiji tražiti objašnjenja.

Hrvatica protjerana iz Srbije progovorila za N1: Nije mi jasno kako ja mogu toliko poljuljati sigurnost države Plenković o protjerivanju Hrvata iz Srbije: Neprihvatljivo, tražili smo razjašnjenje

“Poslali smo prosvjednu notu jer, imamo činjenicu da se radi o hrvatskoj državljanki koja u Srbiji živi posljednjih 12 godina i tamo radi, ima obitelj… U roku od sedam dana mora napustiti zemlju i ne može se vraćati minimalno godinu dana. Ne znamo na što se to odnosi i hoće li ona predstavljati ugrozu do godinu dana ili će ona prestati. Zato smo tražili objašnjenje, ali smo i iskazali nezadovoljstvo jer ne radi se o izdvojenom slučaju. U posljednjih 90 dana, bilježi se 32 slučaja, što protjerivanja, što zabrane ulaska u Srbiju. I te situacije treba pridodati broju protjerivanja, kojih je oko 15. Možda takvih događaja i ima više jer nije svaki državljanin dužan o tome izvijestiti veleposlanstvo”, kazao je Grlić Radman.

Naglasio je i da su hrvatski građani dobili posebne naputke u dva navrata oko putovanja u Srbiju.

“Prvi put u siječnju, a drugi put prije onih prosvjeda, upravo kako ih se ne bi dovelo u bilo kakvu vezu s unutarpolitičkim stanjem u Srbiji. Preporuka je bila da ako nije nužno, neka se ne putuje, a ako se putuje, da se izbjegavaju mjesta većih okupljanja. Ne bih ulazio u to je li protjerivanje napravljeno po naputku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, ali netko je uputio vlasti da to učine i naravno da je ona u to uključena. To su redom građani, tek je jedan slučaj protjerivanja zaposlenika jedne naše institucije, ali ni za to nismo dobili objašnjenje o čemu se radi. Nismo dobili nikakav službeni odgovor, ali budući da je Srbija kandidat za članstvo u Europskoj uniji, obavijestili smo o svemu Europsku komisiju. Naime, ovdje se radi o činu koji ne odražava karakter dobrih odnosa. Ne znamo stvarne razloge protjerivanja jer ih nisu naveli u službenim nalozima. Tražili smo da nam se to objasni.”

Što će biti s protjeranim Hrvatima?

“Vratit će se u zemlju iz koje su otišli, oni su hrvatski državljani.”

Objasnio je i da temeljno pravo EU-a jest ono na kretanje i da je Srbija kao kandidatkinja dužna to poštovati i objasniti zašto se odlučila na protjerivanje hrvatskih državljana.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Hrvatski veleposlanik za N1: U dva dana protjerana četiri Hrvata iz Srbije, 15 u tri mjeseca Najveća greška koju pravite kad uzimate magnezij