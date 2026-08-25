"Gospić nije otvorio Pandorinu kutiju, ona se već raspala. Užas je i drugdje. U Davoru je smeće gorjelo 20 dana"

"Broj prijava nemjerljivo je veći nego prije, krenula je lavina. Građani dojavljuju, ali velikom većinom žele biti anonimni jer su pritisci na njih veliki, naročito u malim sredinama. Osim građana i građanskih inicijativa, javljaju nam se i općinski i gradski vijećnici koji su u političkoj manjini u tim sredinama. Oni stalno upozoravaju, ali sve to prolazi ispod radara. Zamolili smo građane da kad dojavljuju slučajeve ilegalnog otpada barem pošalju neku fotografiju ili na karti točno označe mjesto gdje se smeće nalazi, ali to već ide slabije. Naša udruga uživa povjerenje time što nikome ne otkrivamo identitet ljudi koji prijavljuju ekološke prekršaje. Znamo da je na lokalnim razinama vrlo "čupavo" pribavljati dokaze i prijavljivati", kaže nam Grgić.