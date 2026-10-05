U čitalačkoj pismenosti hrvatski učenici ostvarili su 453 boda, prema 461 bodu koliko iznosi prosjek OECD-a, što je Hrvatsku smjestilo na 29. mjesto. Od 2015. do 2025. rezultat je pao za 33 boda, dok osnovnu razinu nije dosegnulo oko 32 posto učenika. Na najvišim razinama bilo je samo tri posto učenika. Posebno je velika razlika među spolovima: osnovnu razinu nije dosegnulo 42 posto dječaka i 21 posto djevojčica, a djevojčice su ostvarile 47 bodova više od dječaka.