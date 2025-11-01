Grad ide u višemilijunsko ulaganje, udruge na nogama: "Invazivan projekt bez javne rasprave"

Oko dva milijuna eura Grad Makarska utrošit će na preuređenje park šume Osejava. Građani kažu da samo žele šumu.
Najavoljeno vježbalište, amfiteatar i vidikovci
U parku bi trebalo biti i dječje igralište, vježbalište, amfiteatar i vidikovci. Kritike su odmah stigle od dijela javnosti i eko udruga.
"Još prije sedam godina skoro pet tisuća građana je potpisalo peticiju za zaštitu, a sada se iznenada ulazi u neki projekt koji je prilično invazivan za to šumsko područje, bez ikakve javne rasprave", poručila je Ivana Miočević Franić iz Udruge za održivi razvoj Osejava.
Makarani su baš zato prije mjesec dana izašli na ulice kada je prosvjed protiv betonizacije privatnog investitora predvodio sam gradonačelnik.
Prosvjed je urodio plodom pa je taj projek na čekanju, dok Osejava i sveti Petar još uvijek čekaju zaštitu značajnog krajobraza.
Iz proračuna bi se na uređenje trebalo izdvojiti milijun i 400 tisuća eura, a ostatak novca očekuju iz EU fondova.
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
