Grad Zagreb povećava sufinanciranje ugradnje dizala u zgradama

Hina
14. velj. 2026. 15:07
Dizalo
Ilustracija / Unsplash

Na inicijativu Kluba zastupnica i zastupnika Možemo! i Kluba zastupnika SDP-a, u javnom savjetovanju je nacrt prijedloga odluke prema kojoj će Grad Zagreb sufinancirati polovicu troška ugradnje dizala u višestambene zgrade umjesto prvotno predviđenih 30 posto.

Riječ je o nacrtu prijedloga Odluke o sudjelovanju Grada Zagreba u sufinanciranju ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće višestambene zgrade, a javno savjetovanje je otvoreno do 21. veljače, priopćili su u subotu iz Možemo.

Građane su pozvali da se uključe i svoje prijedloge ili primjedbe na predloženi Nacrt ostave putem obrasca za internetsko savjetovanje.

Kako su naveli, država sufinancira ugradnju liftova s 33 posto, a Grad Zagreb je podigao svoj udio na 50 posto kako bi iznos potreban za ugradnju dizala građanima odnosno suvlasnicima u zgradama u Zagrebu postao što dostupniji.

"Procjenjuje se da je u Zagrebu oko 6.700 višestambenih zgrada s tri ili više katova bez dizala, što svakodnevno ozbiljno narušava kvalitetu života osoba s invaliditetom, osoba smanjene pokretljivosti, roditelja s malom djecom i starijih sugrađana", istaknuli su iz Možemo.

Dodali su da Zagreb ima visok udio starijeg stanovništva koje živi upravo u zgradama bez lifta, a dizalo je, naglasili su, osnovni preduvjet da starije osobe, osobe s invaliditetom i osobe smanjene pokretljivosti uopće mogu izaći iz stana i samostalno doći do liječnika, trgovine ili javnih službi.

dizalo lift

