program sufinanciranja
Veliki interes za ugradnju dizala: "Procjene govore da će ih se godišnje moći ugraditi 50 do 60"
Tisuće stanara u zgradama bez dizala mogle bi napokon dobiti pomoć za njihovu ugradnju. Vlada je donijela Program sufinanciranja, a interes među stanarima i upraviteljima zgrada već je velik. Donosimo detalje – tko se može prijaviti i po kojim kriterijima će se dodjeljivati novac.
Oglas
Jasmina Džanović, predstavnica stanara peterokatnice bez dizala na zagrebačkom Vrbiku već mjesecima priprema dokumentaciju za ugradnju dizala. Ona i ostali suvlasnici nadaju se da bi mogli iskoristiti vladin Program sufinanciranja. Tako bi država mogla pokriti trećinu troškova ugradnje.
"Mi smo se počeli pripremati još prije ljeta. Donijeli smo odluku da želimo dizalo i da se želimo prijaviti na javni poziv. Napravili smo glavni projekt i sada čekamo još nekoliko dokumenata, za koje se nadamo da nas neće zaustaviti", kaže Džanović.
Uz državu, u sufinanciranje se mogu uključiti i gradovi te općine. Tin Bašić sa zgradonačelnik.hr kaže: "Gradovi i općine do 1. ožujka trebaju Ministarstvu dostaviti informaciju hoće li sudjelovati u programu. Nakon toga slijedi javni poziv, u roku od 60 do 180 dana."
No, prije prijave na javni poziv, zgrade moraju ispuniti jasno propisane uvjete.
Za prijavu zgrada mora imati 3 kata ili manje ukoliko tamo stanuje osoba s invaliditetom. Potrebna je suglasnost više od pola suvlasnika, izrađen glavni projekt te osigurana sredstva za vlastiti dio troškova.
A tko će dobiti novac, a tko ostati ispod crte, odlučivat će se kroz sustav bodovanja.)
Prednost će imati zgrade u kojima žive osobe s invaliditetom, stariji građani, trudnice i djeca, kao i više zgrade te one na slabije razvijenim područjima.
Interes stanara je velik, jer dizalo za mnoge znači veliku promjenu u svakodnevnom životu.
"Puno je starijih osoba kojima se teško penjati, pogotovo do zadnjeg kata. Kad sam danas to javila u grupu, svi su bili jako sretni", kaže Jasmina.
Koliko dizalo olakšava život, najbolje znaju oni koji su ga već ugradili – i to vlastitim sredstvima.
"Mi smo u ovoj zgradi sami financirali dizalo i presretni smo. Tu ima i djece, i mladih, ali i nas starijih. Dizalo vam znači danas, ali i za budućnost", kaže jedna od susjeda.
Za program je u državnom proračunu osigurano 2 milijuna eura
Grad Zagreb već je potvrdio sudjelovanje – sufinancirat će također trećinu troškova, pa će stanari čije zgrade ispune uvjete plaćati tek trećinu cijene dizala.
Domagoj Šešok, iz GSKG-a najavljuje: "Interes će biti jako velik. Trenutno imamo više od 270 gotovih projekata za ugradnju dizala, a taj će broj sigurno rasti. Veći problem mogao bi biti manjak izvođača."
Za program je u državnom proračunu u 2026. osigurano 2 milijuna eura, a u 2027. tri milijuna. Od isplate sredstava do završetka radova ne smije proći više od dvije godine.
"Prosječno dizalo sa šest stanica stoji između 100 i 120 tisuća eura. Ne radi se o malom trošku, a procjene govore da će se godišnje moći ugraditi 50 do 60 dizala", kaže Tin Bašić.
Osim dizala, država će sufinancirati i obnovu pročelja zgrada u kulturno-povijesnim cjelinama. Cilj programa je povećati dostupnost stanovanja i poboljšati kvalitetu života u starijim zgradama.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas