Veliki interes za ugradnju dizala: Provjerili smo tko se može prijaviti i kako će se dodjeljivati novac

Tisuće stanara u zgradama bez dizala mogle bi napokon dobiti pomoć za njihovu ugradnju. Vlada je donijela Program sufinanciranja, a interes među stanarima i upraviteljima zgrada već je velik. Donosimo detalje – tko se može prijaviti i po kojim kriterijima će se dodjeljivati novac.

