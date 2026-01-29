Oglas

program sufinanciranja

Veliki interes za ugradnju dizala: Provjerili smo tko se može prijaviti i kako će se dodjeljivati novac

Katarina Plantak
29. sij. 2026. 20:05

Tisuće stanara u zgradama bez dizala mogle bi napokon dobiti pomoć za njihovu ugradnju. Vlada je donijela Program sufinanciranja, a interes među stanarima i upraviteljima zgrada već je velik. Donosimo detalje – tko se može prijaviti i po kojim kriterijima će se dodjeljivati novac.

