Građani dobijavaju SMS poruke od Netflixa: Riječ je o prevari, ne otvarajte ih!

Korisnici Netflixa u Hrvatskoj opet su meta prevaranata.
Neki korisnici Netflixa dobili su SMS u kojem stoji da im je zadnja uplata odbijena, da će im račun biti obustavljen 04/10 te ih se poziva da obnove plaćanje klikom na lažni link!
Novi je to pokušaj prevare za ovu streaming platformu pa podsjećamo na upozorenje Netflixa:
Kako mogu znati je li e-poruku ili tekstnu poruku stvarno poslao Netflix
* Od tebe nikad nećemo tražiti da putem tekstne poruke ili e-poruke podijeliš osobne podatke. To uključuje:
* Broj kreditne ili debitne kartice
* Pojedinosti o bankovnom računu
* Lozinke za Netflix
* Nikad nećemo tražiti plaćanje putem dobavljača ili internetske stranice treće strane.
* Ako se u tekstnoj poruci ili e-poruci prikazuje URL koji ne prepoznaješ, nemoj ga dodirnuti ni kliknuti. Ako si to već učinio/la, nemoj unositi nikakve podatke na internetskoj stranici koja se otvorila.
