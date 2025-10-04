Oglas

PREVARANTI U AKCIJI

Građani dobijavaju SMS poruke od Netflixa: Riječ je o prevari, ne otvarajte ih!

N1 Info
04. lis. 2025. 17:52
Korisnici Netflixa u Hrvatskoj opet su meta prevaranata.

Neki korisnici Netflixa dobili su SMS u kojem stoji da im je zadnja uplata odbijena, da će im račun biti obustavljen 04/10 te ih se poziva da obnove plaćanje klikom na lažni link!

Novi je to pokušaj prevare za ovu streaming platformu pa podsjećamo na upozorenje Netflixa:

Kako mogu znati je li e-poruku ili tekstnu poruku stvarno poslao Netflix

* Od tebe nikad nećemo tražiti da putem tekstne poruke ili e-poruke podijeliš osobne podatke. To uključuje:

* Broj kreditne ili debitne kartice

* Pojedinosti o bankovnom računu

* Lozinke za Netflix

* Nikad nećemo tražiti plaćanje putem dobavljača ili internetske stranice treće strane.

* Ako se u tekstnoj poruci ili e-poruci prikazuje URL koji ne prepoznaješ, nemoj ga dodirnuti ni kliknuti. Ako si to već učinio/la, nemoj unositi nikakve podatke na internetskoj stranici koja se otvorila.

Netflix netflix hrvatska prevara

