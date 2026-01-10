Oglas

FOTO / Komad fasade pao je sa zgrade u centru Zagreba

N1 Info
10. sij. 2026. 16:34
U posljepodnevnim satima doslo je do pada komada fasade sa zgrade na uglu Masarykove i Gunduliceve ulice. Komadi fasade su padali na plocnik, no nema ozljedenih. Na mjestu dogadanja intervenirala je policija i vatrogasci.
Marko Seper/PIXSELL

Nema ozlijeđenih, policija i vatrogasci na terenu.

U posljepodnevnim satima došlo je do pada komada fasade sa zgrade na uglu Masarykove i Gundulićeve ulice u Zagrebu.

Komadi fasade su padali na pločnik, no nema ozljeđenih. Na mjestu događanja intervenirali su policija i vatrogasci. Područje oko zgrade je ograđeno, no prelazak ceste je i dalje moguć.

