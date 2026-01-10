FOTO / Komad fasade pao je sa zgrade u centru Zagreba

Nema ozlijeđenih, policija i vatrogasci na terenu.
U posljepodnevnim satima došlo je do pada komada fasade sa zgrade na uglu Masarykove i Gundulićeve ulice u Zagrebu.
Komadi fasade su padali na pločnik, no nema ozljeđenih. Na mjestu događanja intervenirali su policija i vatrogasci. Područje oko zgrade je ograđeno, no prelazak ceste je i dalje moguć.
Komad fasade pao je sa zgrade u centru ZagrebaViše
Marko Seper/PIXSELLViše
Marko Seper/PIXSELLViše
