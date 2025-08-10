Građani u Pregradi prosvjedovali protiv izgradnje solarnih elektrana

Organizatori prosvjeda tvrde da korijeni problema sežu u izmjenama i dopunama Prostornog plana iz 2021. godine, kojima je otvorena mogućnost ovakvih investicija. Time je investitor, uz potporu zakonskih rješenja, dobio alat da se pokuša domoći najvrijednijeg zemljišta u gradu. Mještani upozoravaju kako su slične situacije već viđene u drugim dijelovima Hrvatske, gdje su veliki solarni ili vjetroparkovi planirani na plodnim poljima ili u blizini naselja, a lokalna zajednica nije imala presudnu riječ u odobravanju projekta.