Oglas

"vjerojatno ljudski faktor"

U okolici Pelješkog mosta otkriven tragičan prizor: "Ne znamo što je uzrok"

author
N1 Slovenija
|
10. kol. 2025. 12:18
mrtvi dupini kod pelješkog mosta
Zvonimir Barisin/PIXSELL / Ilustracija

U moru u okolici Pelješkog mosta pronađeni su mrtvi dupini, objavili su na Facebook stranici članovi kluba Lignjolov Eging Club Neum.

Oglas

Na dionici između Pelješkog mosta i Kleka snimljen je tužan prizor. Čitatelje upozoravamo da su fotografije u članku eksplicitne.

U moru u okolici Pelješkog mosta pronađeni su mrtvi dupini, objavili su na Facebook stranici članovi kluba Lignjolov Eging Club Neum.

"Često donosimo lijepe priče, no nažalost, ponekad naiđemo i na slučajeve poput ovog o uginulim dupinima. Ne možemo sa sigurnošću reći što je bio uzrok, no velika je vjerojatnost da je riječ o ljudskom faktoru", napisali su.

Teme
dupin mrtvi dupini neum uginuli dupini životinje

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ