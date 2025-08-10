"vjerojatno ljudski faktor"
U okolici Pelješkog mosta otkriven tragičan prizor: "Ne znamo što je uzrok"
U moru u okolici Pelješkog mosta pronađeni su mrtvi dupini, objavili su na Facebook stranici članovi kluba Lignjolov Eging Club Neum.
Oglas
Na dionici između Pelješkog mosta i Kleka snimljen je tužan prizor. Čitatelje upozoravamo da su fotografije u članku eksplicitne.
U moru u okolici Pelješkog mosta pronađeni su mrtvi dupini, objavili su na Facebook stranici članovi kluba Lignjolov Eging Club Neum.
"Često donosimo lijepe priče, no nažalost, ponekad naiđemo i na slučajeve poput ovog o uginulim dupinima. Ne možemo sa sigurnošću reći što je bio uzrok, no velika je vjerojatnost da je riječ o ljudskom faktoru", napisali su.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas