Pitali smo vas treba li Hrvatska priznati Palestinu: Ovako ste glasali

Rezultati ankete pokazuju da velika većina ispitanika (81%) podržava inicijativu za priznavanje Palestine i zabranu izvoza oružja Izraelu, dok se 11% protivi obje mjere.
Oglas
Manji dio čitatelja N1 u anketi objavljenoj OVDJE, podržava samo jedno – 3% priznanje Palestine bez obustave izvoza oružja, a 3% obustavu izvoza bez priznanja Palestine.
Anketa koja je u trenutku objave ovog teksta skupila gotovo 1380 glasova trajala je dva dana, a pokrenuta je nakon što je od Kluba zastupnika Možemo! u petak u Sabor stigla inicijativa kojom se od premijera Plenkovića traži da Hrvatska hitno prizna Palestinu te zabrani svaki izvoz i transfer oružja prema Izraelu.
U apelu ističu “humanitarnu katastrofu bez presedana” u Gazi i pozivaju se na međunarodne napore i primjere drugih članica EU-a koje su već priznale Palestinu.
Zastupnici smatraju da bi ovaj potez, osim simbolične vrijednosti, mogao povećati međunarodni pritisak na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua radi primirja i poštivanja međunarodnog prava. Podrška inicijativi prikuplja se do 20. kolovoza, nakon čega će pismo s potpisima biti poslano premijeru.
Gotovo 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu, a priznanje u rujnu najavili su i predstavnici Njemačke, Velike Britanije i Francuske.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas