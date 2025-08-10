Oglas

glas naroda

Pitali smo vas treba li Hrvatska priznati Palestinu: Ovako ste glasali

author
N1 Info
|
10. kol. 2025. 12:55
PXL_020825_136278449
Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Rezultati ankete pokazuju da velika većina ispitanika (81%) podržava inicijativu za priznavanje Palestine i zabranu izvoza oružja Izraelu, dok se 11% protivi obje mjere.

Oglas

Manji dio čitatelja N1 u anketi objavljenoj OVDJE, podržava samo jedno – 3% priznanje Palestine bez obustave izvoza oružja, a 3% obustavu izvoza bez priznanja Palestine.

Anketa koja je u trenutku objave ovog teksta skupila gotovo 1380 glasova trajala je dva dana, a pokrenuta je nakon što je od Kluba zastupnika Možemo! u petak u Sabor stigla inicijativa kojom se od premijera Plenkovića traži da Hrvatska hitno prizna Palestinu te zabrani svaki izvoz i transfer oružja prema Izraelu.

anketa oko priznanja palestine
N1

U apelu ističu “humanitarnu katastrofu bez presedana” u Gazi i pozivaju se na međunarodne napore i primjere drugih članica EU-a koje su već priznale Palestinu.

Zastupnici smatraju da bi ovaj potez, osim simbolične vrijednosti, mogao povećati međunarodni pritisak na izraelskog premijera Benjamina Netanyahua radi primirja i poštivanja međunarodnog prava. Podrška inicijativi prikuplja se do 20. kolovoza, nakon čega će pismo s potpisima biti poslano premijeru.

Gotovo 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu, a priznanje u rujnu najavili su i predstavnici Njemačke, Velike Britanije i Francuske.

Teme
anketa izrael palestina priznanje palestina stav hrvatske o palestini

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ