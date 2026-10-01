Grlić Radman: Hrvatska od Crne Gore traži imovinu vrijednu 2,7 milijardi dolara

“Pazite, ne mogu se poglavlja samo tako zatvarati zato što... postoje nekakvi geopolitički razlozi. Tu se mora precizno vidjeti o čemu se radi. A i kod 14. poglavlja treba utvrditi prave razloge, dakle ući u suštinu, u supstancu. Nije stvar u tome da se poglavlje zatvori, nego ga treba dobro proučiti. To je naša preporuka i drugima”, rekao je Grlić Radman, dodajući kako ima osjećaj da se ta poglavlja nekako prebrzo zatvaraju.