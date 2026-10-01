Zmajlović: Gospić slikovito prikazuje kako se proteklih deset godina vodi država

"Treba odvojiti dvije stvari. Govori se o izvoru problema, a to je industrija, proizvodnja i proizvodi koji završe u okolišu s tim spojevima, a drugo je ilegalno odlaganje takvog otpada koje onda završi u okolišu i podzemnim vodama. To je ono što je relevantno u ovom trenutku za Hrvatsku. Treba rješavati i uzroke da takvi spojevi završavaju u proizvodima koji onda završavaju nekontrolirano u okolišu. Nažalost, Gospić je postao pojam za takav otpad", rekao je.