AFERA S OTPADOM
Zmajlović: Gospić slikovito prikazuje kako se proteklih deset godina vodi država
SDP-ov saborski zastupnik i bivši ministar zaštite okoliša Mihael Zmajlović u emisiji N1 Studio uživo kod Hanan Nanić govorio je o onečišćenju okoliša vječnim kemikalijama PFAS, ilegalnom odlaganju opasnog otpada u Gospiću, odgovornosti nadležnih institucija i inicijativi SDP-a za opoziv Vlade Andreja Plenkovića.
Prema rezultatima europskog istraživanja objavljenima 1. listopada, u krvi svih 110 testiranih osoba iz devet europskih zemalja pronađena je trifluoroctena kiselina (TFA), spoj iz skupine PFAS. Među deset hrvatskih ispitanika, njih šest imalo je povišene referentne vrijednosti PFAS spojeva, a među sedam testiranih stanovnika Gospića povišene vrijednosti zabilježene su kod petero. Istraživanje nije reprezentativno zbog malog broja sudionika, a rezultati ne omogućuju povezivanje njihove izloženosti s određenim izvorom onečišćenja.
PFAS spojevi zabrinjavaju zbog mogućih štetnih učinaka na zdravlje ljudi i okoliš. Zastupnik Možemo! u Europskom parlamentu Gordan Bosanac, koji je predstavio rezultate istraživanja, zalaže se za zabranu tih spojeva i postupno ukidanje njihove proizvodnje i uporabe. Europski parlament u međuvremenu je raspravljao i o opasnostima PFAS-a, uključujući potrebu za rješavanjem problema onečišćenja i zbrinjavanja otpada koji ih sadržava.
Slučaj ilegalno odloženog otpada u Gospiću dodatno je usmjerio pozornost na nadzor gospodarenja otpadom i moguće posljedice onečišćenja za okoliš i podzemne vode.
Zmajlović je pritom kritizirao postupanje nadležnih tijela i ustvrdio da odgovorni nisu pravodobno poduzeli mjere kako bi spriječili daljnju štetu.
Zmajlović: Gospić je postao pojam za ilegalni otpad
Govoreći o nalazima PFAS spojeva i mogućnostima da rasprava u Europskom parlamentu pridonese rješavanju problema u Hrvatskoj, Zmajlović je upozorio da treba razlikovati industrijske izvore onečišćenja od ilegalnog odlaganja otpada.
"Treba odvojiti dvije stvari. Govori se o izvoru problema, a to je industrija, proizvodnja i proizvodi koji završe u okolišu s tim spojevima, a drugo je ilegalno odlaganje takvog otpada koje onda završi u okolišu i podzemnim vodama. To je ono što je relevantno u ovom trenutku za Hrvatsku. Treba rješavati i uzroke da takvi spojevi završavaju u proizvodima koji onda završavaju nekontrolirano u okolišu. Nažalost, Gospić je postao pojam za takav otpad", rekao je.
PFAS su skupina kemikalija koje se zbog izrazite otpornosti na razgradnju dugo zadržavaju u okolišu. Europski parlament upozorava na njihovu raširenost u tlu i vodi te na potrebu sprječavanja onečišćenja na samom izvoru, među ostalim i reguliranjem njihove uporabe u proizvodima.
"Gospić slikovito prikazuje cijeli sustav"
Nakon što je slučaj ilegalnog odlaganja otpada u Gospiću privukao veliku pozornost javnosti, otvorilo se pitanje postoje li slična odlagališta i drugdje u Hrvatskoj te kako je bilo moguće da nadležne institucije nisu spriječile takvu situaciju.
Zmajlović smatra da gospićki slučaj pokazuje način na koji se upravlja državom posljednjih deset godina te da odgovornost za nastalu situaciju snose i institucije koje su bile upoznate s problemom, ali nisu uspjele spriječiti štetu.
"Gospić slikovito prikazuje cijeli sustav, odnosno način na koji se proteklih deset godina vodi država. To je ta politička odgovornost za sustav. Ovdje imate situaciju u kojoj su sva relevantna tijela nešto poduzimala, možda prije četiri ili pet godina, kada je to počelo, ali nijedno od tih postupanja nije bilo učinkovito i nije se spriječila ova katastrofa. A znalo se", ustvrdio je.
"Mafija je tražila destinacije u Europi gdje mogu na najjeftiniji način zbrinuti te količine otpada i odabrali su Hrvatsku"
Podsjetio je da je Kina 2018. zabranila uvoz određenih vrsta otpada, što je, prema njegovim riječima, dovelo do povećanog pritiska na države članice Europske unije. Smatra da su takve okolnosti pogodovale traženju odredišta na kojima je otpad bilo moguće zbrinuti uz manje troškove i slabiji nadzor.
"Još 2018., kada je Kina zabranila uvoz otpada iz Europe, znalo se da će doći do ogromnog pritiska i ogromnih količina otpada u svim državama članicama EU-a, pogotovo u onima koje imaju slab nadzor ili u kojima je nekoga eventualno moguće korumpirati", rekao je.
Dodao je da su, kako ih je nazvao, "poslovni ljudi pod navodnicima" tražili europske destinacije na kojima bi otpad mogli zbrinuti što jeftinije, a Hrvatsku smatra jednom od zemalja u kojima je nadzor bio nedostatan.
"Nažalost, mafija, recimo to tako, poslovni ljudi pod navodnicima, tražili su destinacije u Europi gdje mogu na najjeftiniji način zbrinuti te svoje količine otpada. Odabrali su Hrvatsku. Hrvatska je očito imala propustan nadzor, koji je bio neučinkovit, a na neki su se način mijenjali i propisi", kazao je.
"Proteklih 10 godina vladajući su sustav gospodarenja otpadom skrivali kao zmija noge"
Prema njegovim riječima, u proteklih deset godina nije bilo dovoljno relevantnih inicijativa vlasti usmjerenih na gospodarenje otpadom.
"Proteklih deset godina niste mogli čuti jednu relevantnu riječ ili inicijativu od vladajućih vezano uz gospodarenje otpadom. Taj dio sustava skrivao se kao zmija noge, o tome se uopće nije pričalo", ustvrdio je.
Podsjetio je i na postupke Europske komisije zbog neispunjavanja ciljeva koje je Hrvatska preuzela u području gospodarenja otpadom, uključujući odlaganje, recikliranje i sanaciju crnih točaka. Pritom je izdvojio slučaj takozvanog crnog brda u Biljanima Donjim, za koji je Hrvatska, kako je naveo, platila šest milijuna eura kaznenih penala zbog zakašnjele sanacije.
"Najveći krimen svih odgovornih u vlasti jest što su znali, a nisu poduzeli ništa"
Zmajlović smatra da je najveći problem u slučaju Gospića to što nadležni, unatoč saznanjima o opasnom otpadu, nisu pravodobno spriječili daljnje onečišćenje.
"Najveći krimen svih odgovornih u vlasti jest to što su znali, a nisu poduzeli ništa kako bi spriječili daljnju štetu", naglasio je.
Istaknuo je da je, nakon prvih nalaza koji su pokazali da se na lokaciji ne nalazi samo neopasan otpad nego i opasan otpad zakopan u tlu iznad krškog terena, trebalo hitno djelovati kako bi se spriječilo širenje onečišćenja prema podzemnim vodama.
"Kada se došlo do tog saznanja, a uvjeren sam da se znalo duže od godinu i pol dana, trebalo je poduzeti žurne mjere kako bi se spriječila mobilnost tog onečišćenja i da ono ne završi u podzemnim vodama. Za to još uvijek nitko nije odgovarao", rekao je.
Pritom je kritizirao i reakcije vlasti na upozorenja o onečišćenju, navodeći da ministar zaštite okoliša i premijer Andrej Plenković optužuju oporbu i građane za pretjerivanje te ističu da je voda za piće ispravna.
"Da, voda u sustavu vodoopskrbe zasad je ispravna za piće, ali mi o tome ne govorimo. Mi govorimo o podzemnim vodama u neposrednoj blizini i nizvodno, koje su dokazano zagađene vječnim kemikalijama. Za to netko mora odgovarati", poručio je.
"Ostavka ministrice ne bi riješila problem, već bi privremeno uljepšala Plenkovićevu sliku"
Na pitanje bi li rejtingu HDZ-a pomoglo da je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković ponudila ostavku, Zmajlović je odgovorio da takav potez ne bi riješio problem, nego bi samo privremeno popravio sliku premijera i Vlade.
"Ostavka ne bi riješila problem, nego bi privremeno uljepšala sliku Andreja Plenkovića i aktualne Vlade. Ovdje je problem zakašnjela sanacija", kazao je.
Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 22. rujna predstavili su plan sanacije lokacije u Gospiću. Prema objavljenim podacima, riječ je o približno 44.000 tona opasnog i neopasnog otpada, a sanacija je podijeljena u četiri faze. Cjelokupan plan objavljen je 25. rujna.
"Vladin plan sanacije pokazuje da nije izrađen nijedan dokument kao što su govorili"
Zmajlović je pritom ustvrdio da predstavljeni plan pokazuje kako ranije najavljene aktivnosti nisu provedene u rokovima koje je vlast komunicirala javnosti.
"Mi smo prošli tjedan čuli i vidjeli plan sanacije koji je Vlada predstavila. Radi se o nečemu što tek najavljuje one aktivnosti za koje vladajući govore da su ih poduzeli prije godinu i pol dana", rekao je.
Podsjetio je na ranije izjave ministrice Vučković, čelnika Fonda i njegova zamjenika, koji su, prema njegovim riječima, govorili da je projektna dokumentacija u izradi i da se istražuje tržište kako bi sanacija počela što prije. Dodao je da je ministrica ranije najavljivala početak sanacije u jesen 2025. godine.
"Prošli tjedan pokazuju plan iz kojeg je vidljivo da nisu izradili nijedan dokument. Nema procjene utjecaja na okoliš jer je za ovakav zahvat ona potrebna, nema građevinske dozvole jer ne možete vi tamo doći strojevima pa kopati i graditi nekakva privremena postrojenja bez građevinske dozvole", ustvrdio je.
"Potrošili su vrijeme, onečišćenje prodire sve dublje"
Prema njegovim riječima, priprema potrebne dokumentacije i ishođenje dozvola zahtijevat će dodatno vrijeme, tijekom kojeg postoji opasnost od daljnjeg širenja onečišćenja.
"Sve će to zahtijevati određeno vrijeme, a to su vrijeme oni potrošili. Za to vrijeme onečišćenje prodire sve dublje. I ove mjere koje su postavili kasne dvije godine. Folija koju su postavili dvije godine prekasno ima rok trajanja i pitanje je hoće li u tom roku uopće izdržati, prema planu sanacije", rekao je.
Smatra da takav pristup pokazuje neodgovornost Vlade u upravljanju problemom onečišćenja.
"Samo 22 posto hrvatskih građana ima povjerenje u institucije"
Zmajlović se osvrnuo i na povjerenje građana u državne institucije, pozivajući se na istraživanje OECD-a prema kojemu, kako je naveo, samo 22 posto hrvatskih građana ima povjerenje u institucije.
"To vam govori samo jedno – da ne možete efikasno upravljati državom. To je rezultat desetogodišnjeg rastakanja države i zarobljavanja institucija, zbog čega apsolutno nema povjerenja", ocijenio je.
Na kraju je istaknuo da je SDP pokrenuo inicijativu za opoziv Vlade Andreja Plenkovića te poručio da promjena vlasti, prema njegovu mišljenju, može biti put prema postupnom vraćanju povjerenja građana u državne institucije.
"Zato je SDP pokrenuo inicijativu opoziva Vlade Andreja Plenkovića. Jedino davanje mogućnosti građanima da izaberu novu vlast može postupno vraćati povjerenje u institucije države", zaključio je Zmajlović.
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