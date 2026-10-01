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ČEKA SE ODLUKA

Počela je arbitraža, evo što kažu sindikati! "S obzirom na pozitivan ton i atmosferu..."

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N1 Hrvatska
|
01. lis. 2026. 19:52
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N1

Održala se arbitraža o nužnom opsegu poslova u štrajku, na kojoj su sindikati i poslodavac imenovali predstavnike i iznijeli prijedloge, a arbitar će kroz desetak dana donijeti konačnu odluku.

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Predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović očekuje da bi kroz 15 dana arbitraža trebala biti okončana, no nije iznosio detalje.

Odvjetnik Marko Gracin također nije iznosio nikakve detalje.

"S obzirom na pozitivan ton i atmosferu, za očekivati je da će do kraja idućeg tjedna arbitraža biti okončana. Čeka se odgovor poslodavca, mi smo svoj prijedlog iznijeli. O sadržaju sastanka ne mogu."

USKORO OPŠIRNIJE.

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arbitraža sindikati zet štrajk

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