ČEKA SE ODLUKA
Počela je arbitraža, evo što kažu sindikati! "S obzirom na pozitivan ton i atmosferu..."
Održala se arbitraža o nužnom opsegu poslova u štrajku, na kojoj su sindikati i poslodavac imenovali predstavnike i iznijeli prijedloge, a arbitar će kroz desetak dana donijeti konačnu odluku.
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Predsjednik sindikata ZET-a Goran Vučemilović očekuje da bi kroz 15 dana arbitraža trebala biti okončana, no nije iznosio detalje.
Odvjetnik Marko Gracin također nije iznosio nikakve detalje.
"S obzirom na pozitivan ton i atmosferu, za očekivati je da će do kraja idućeg tjedna arbitraža biti okončana. Čeka se odgovor poslodavca, mi smo svoj prijedlog iznijeli. O sadržaju sastanka ne mogu."
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