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Grlić Radman: Izborni ciklusi ne mogu biti 'iznad naših odnosa' sa SAD-om
Hrvatski šef diplomacije Gordan Grlić Radman je komentirajući pobjedu demokrata na američkim međuizborima u srijedu rekao da izborni ciklusi "ne mogu biti iznad naših odnosa" sa Sjedinjenim Američkim Državama, koje je nazvao partnerskima.
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"Naravno da ... izborni ciklusi ne mogu biti iznad naših odnosa, koji su saveznički, partnerski", kazao je u srijedu Gordan Grlić Radman odgovarajući na pitanje novinara o američkim međuizborima na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog odbora Hrvatske demokratske zajednice.
Demokrati su u utorak osvojili većinu u oba doma Kongresa, a američki birači time su kaznili politiku predsjednika Donalda Trumpa, uključujući carine koje se, uz rat s Iranom, smatraju jednim od čimbenika dugotrajne inflacije.
Rekavši da su građani SAD-a "glasovali kako su glasovali", Grlić Radman je u srijedu rekao da Hrvatska sa SAD-om prije svega surađuje u području sigurnosti, obrane, gospodarstva i energetike.
"I tako ćemo nastaviti dalje pa ćemo vidjeti", rekao je hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova, dodajući da će nastaviti pratiti zbivanja u zemlji.
Odgovarajući na pitanje novinara o tome očekuje li promjene u američkoj vanjskoj politici, Grlić Radman je kazao da "predsjednik Trump i dalje ima svoj mandat, koji traje".
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