ministar vanjskih poslova
Grlić Radman: Hrvatska pomno prati izbore savjeta nacionalnih manjina u Srbiji
Hrvatska će pozorno pratiti da se savjeti nacionalnih manjina u Srbiji izaberu transparentno kako bi Hrvati u toj zemlji ostvarili svoja zajamčena prava, poručio je u petak u Zagrebu ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
Oglas
Nacionalni savjeti nacionalnih manjina biraju se u Srbiji 8. studenoga, kojim se povodom ministar sastao s predsjednicom i nositeljicom liste Hrvatska nacionalna vizija Jasnom Vojnić koja se natječe za mjesta u Hrvatskom nacionalnom vijeću (HNV), zastupničkom tijelu Hrvata u toj zemlji.
Grlić Radman istaknuo je uoči izbora “važnost njihova slobodnog, poštenog i transparentnog održavanja”, napisao je nakon sastanka na X-u.
S Vojnić, dosadašnjom predsjednicom HNV-a, ministar je razgovarao o ostvarivanju zajamčenih manjinskih prava Hrvata u Srbiji te izazovima s kojima se suočavaju, dodao je.
Na neposrednim izborima za članove nacionalnih savjeta nacionalnih manjina biraju se 23 člana hrvatskog savjeta. Redovni izbori održavaju se svake četiri godine, koliko traje mandat jednog saziva nacionalnog savjeta.
“Hrvatska će nastaviti pozorno pratiti ostvarivanje manjinskih prava, osobito u području obrazovanja i informiranja na hrvatskom jeziku, njegove službene uporabe, političke zastupljenosti te dosljedne provedbe bilateralnog sporazuma o zaštiti manjina”, dodao je Grlić Radman.
Srbija je prošle nedjelje održala prijevremene parlamentarne izbore na kojima je uvjerljivu pobjedu odnijela Studentska lista, nakon čega su politički veteran Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka (SNS) priznali poraz. Državu čeka formiranje vlade dok narod i regija prate hoće li uslijediti dubinske promjene režima.
Iz dobro obaviještenih diplomatskih izvora saznaje se da su “SNS i Vučić dosad nastojali izbornim inženjeringom sprečavati da Hrvati biraju svoje kandidate”. “Nadamo se da će se s oslabljenim Vučićem i SNS-om biti prilika da takva djelovanja budu manje izražena”, dodaje upućeni izvor.
Grlić Radman dodao je na X-u da je osim političke zastupljenosti i jezika “važno odgovarajuće postupanje nadležnih institucija Republike Srbije u slučajevima govora mržnje i ugrožavanja sigurnosti hrvatske zajednice”.
Jasnu Vojnić, koja je i HDZ-ova zastupnica u Hrvatskom saboru, susreo je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković na sjednici Odbora za Hrvate izvan RH.
Jandroković je izjavio da Hrvatska s pozornošću i oprezom prati postizbornu situaciju u Srbiji, izrazivši nadu da će nakon formiranja nove Vlade doći do poboljšanja bilateralnih odnosa. Istaknuo je važnost demokratskog ozračja na izborima za vodstvo krovne institucije Hrvata u Srbiji.
“Važno je da to tijelo odgovorno i predano zastupa njihove interese”, i ocijenio da “organiziranost nazočnih predstavnika Hrvata u Srbiji i njihova profesionalna raznovrsnost budi optimizam”, navodi se u priopćenju iz Sabora. “To bi se trebalo pozitivno odraziti i na status hrvatske nacionalne manjine u Srbiji”, zaključio je predsjednik Sabora.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas