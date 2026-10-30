Grlić Radman: Hrvatska pomno prati izbore savjeta nacionalnih manjina u Srbiji

“Važno je da to tijelo odgovorno i predano zastupa njihove interese”, i ocijenio da “organiziranost nazočnih predstavnika Hrvata u Srbiji i njihova profesionalna raznovrsnost budi optimizam”, navodi se u priopćenju iz Sabora. “To bi se trebalo pozitivno odraziti i na status hrvatske nacionalne manjine u Srbiji”, zaključio je predsjednik Sabora.