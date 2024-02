Grmoja: Hrebak se sigurno raspitao, ne bi tek tako najavio izbore u travnju ili svibnju

Podijeli :

Saborski zastupnik Mosta Nikola Grmoja gostovao je u Novom danu kod Mašenke Vukadinović gdje je komentirao aktualna politička zbivanja.

O datumu izbora Grmoja kaže se Hrebak, koji je najavio izbore u travnju ili svibnju, sigurno raspitao jer sumnja da bi izlazio s tim samo tako. “Bilo bi pošteno prema građanima da to znaju. Hrebak je rekao da to građane ne interesira, ne znam koga bi trebalo interesirati ako ne građane. Bez obzira kada to bilo mislim da ova vladajuća većina nema šanse da ponovno sastavi Vladu”, rekao je.

“Oni to sada odugovlače jer loše stoje u anketama, ali mislim da za njih nema dobrog vremena za izbore”, dodao je.

S kim će Most?

Kaže da su otvoreni za one koji nisu kompromitirani i žele maknuti Plenkoviću korumpiranu vlast. “Na centru i desnom centru nema takvih puno. Vidjeli ste Bartulicu koji je otvoren za suradnju s HDZ-om i oni računaju na to da će ići s Plenkovićem nakon izbora. Svi koji žele obračun s korupcijom, mi smo otvoreni”, naveo je Grmoja.

Ne vjeruje da će se neke nove političke opcije pojaviti prije izbora. “Ne vjerujem previše ni rejting agencijama. Ja sam dugo u politici i mogu prepoznati koliko nas ljudi podržavaju, Osjećam to jer je vrijeme kao i 2015. kada smo bili na 20 posto”, rekao je.

“Most je treća politička snaga i mi ćemo biti veliko iznenađenje ovih izbora, jedina smo politička stranka koja je ušla s 8 zastupnika i završava s 8. Svi ostali su se podijelili i osuli. Imali smo čišćenje u prošlim mandatima i naučili. To bi trebali naučiti i ovi novi koji kažu da se neće baviti svjetonazorom, to možete raditi na lokalnoj razini gdje su komunalne teme, ali u Saboru svaki dan imate neko pitanje koje se tiče svjetonazora”, napomenuo je.

