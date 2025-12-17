Savez antifašističkih boraca: Podjele u društvu se produbljuju od koncerta na Hipodromu. Desnica jača

Savez antifašističkih boraca i antifašista Republike Hrvatske na Redovitoj skupštini, održanoj 16. prosinca 2025., izrazio je "krajnju zabrinutost zbog rastućih podjela u društvu, koje se razvidno produbljuju nakon koncerta na Hipodromu".
Tvrde da Vlada koja se predstavlja kao jedini jamac mira, unutarnje stabilnosti i sigurnosti snosi punu i nespornu odgovornost za takvo stanje.
Prenosimo ostatak priopćenja u cijelosti:
"S ogorčenjem odbacujemo insinuacije prema kojima hrvatski antifašisti ugrožavaju ustavni poredak. Istina je upravo suprotna. Antifašisti su ti koji posljednji stoje na braniku demokratske Hrvatske, dok je Vlada ta koja svojim činjenjem, odnosno nečinjenjem, izravno pogoduje desnim i krajnje desnim snagama u društvu, onim snagama koje žele rušiti Ustav koji, među ostalim, definira Hrvatsku kao državu izgrađenu i na temeljima antifašizma.
Svojim odnosom prema tim snagama, koje izravno dovode u pitanje jedan od temelja hrvatske državnosti, Vlada izravno doprinosi njihovu jačanju, odnosno pogoduje širenju atmosfere neizvjesnosti, nesigurnosti, pa i straha u našem društvu.
Prebacivanje odgovornosti na antifašističke udruge i na dio medija jeftin je i proziran trik. Na to mogu nasjesti samo već fanatizirani poklonici desnih ideologija ili oni koji su dopustili da ih zavedu crne majice i fašistički pozdrav uzdignute ruke.
Plaćamo danak dugogodišnjem zatvaranju očiju pred plimom naci-fašizma, odnosno ustaštva. I zato mi antifašisti danas jasno upozoravamo: nije bilo dovoljno komemorirati, povremeno se prigodno oglašavati, a u osnovi prihvaćati uzrečicu: "To su izolirani incidenti, nije to tako strašno, sve će na kraju biti u redu".
"Hrvatska ima budućnost"
Došli smo do toga da nam desnica otvoreno prijeti promjenom Ustava, prijeti zabranom simbola pod kojim su ginule tisuće i tisuće Hrvata i građana Hrvatske u herojskoj borbi za slobodu, kao dijelu borbe slobodnog svijeta protiv fašizma.
Međunarodne okolnosti ne idu nam na ruku. Desnica jača. Upravo zato moramo prihvatiti izazov. Alternative nema. U pitanju je budućnost Hrvatske, i to ne bilo kakve, nego demokratske, doista demokratske Hrvatske, utemeljene na vrijednostima antifašizma, one i onakve kakva je izborena u Narodnooslobodilačkom ratu i obranjena u Domovinskom ratu. Jer samo takva Hrvatska ima budućnost. I samo je ona može imati.
Obraćamo se svima.
Nemojmo dopustiti da nam oni koji bi nas vratili u najmračnija poglavlja naše prošlosti diktiraju budućnost. Danas se odlučuje kakvo će biti naše sutra.
Uz pozdrav koji svakim danom postaje sve aktualniji: SMRT FAŠIZMU - SLOBODA NARODU!"
