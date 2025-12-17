Savez antifašističkih boraca: Podjele u društvu se produbljuju od koncerta na Hipodromu. Desnica jača

Međunarodne okolnosti ne idu nam na ruku. Desnica jača. Upravo zato moramo prihvatiti izazov. Alternative nema. U pitanju je budućnost Hrvatske, i to ne bilo kakve, nego demokratske, doista demokratske Hrvatske, utemeljene na vrijednostima antifašizma, one i onakve kakva je izborena u Narodnooslobodilačkom ratu i obranjena u Domovinskom ratu. Jer samo takva Hrvatska ima budućnost. I samo je ona može imati.