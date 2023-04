Izgradnja autoceste do Siska započela je 2006. HAC: “Do 2024. sve je gotovo“

Podijeli :

Slaven Branislav Babic/PIXSELL

Radovi na izgradnji posljednje neizgrađene dionice autoceste Zagreb - Sisak, A11 od Lekenika do čvora Sisak u dužini od 10,9 kilometara dobro napreduju, pa se završetak očekuje u veljači iduće godine, rečeno je u ponedjeljak za posjeta članova vlade gradilištu.

Predsjednik Uprave Hrvatskih autocesta Branko Huzjan izvijestio je potpredsjednike vlade Olega Butkovića i Tomu Medveda te ministra uređenja, graditeljstva i državne imovine Branka Bačića, da je završeno oko 50 posto zemljanih radova, grade se infrastrukturni objekti na dionici i prilaznoj cesti do Siska, pa će po svemu sudeći planirani rok završetka do veljače 2024. godine biti ispoštovan. Izgradnja ove autoceste započela je dana 5. travnja 2006. Dakle, ako se sve završi po novom planu, gradnja je trajala gotovo dvadeset godina.

“Plenković je pitao zašto je prioritet širokopojasni internet, a ne autocesta” Na autocestama novih 1700 kamera, evo što će sve snimati

Dosad je od planiranih 47,5 kilometara autoceste izgrađeno 36, koji su u funkciji. Izvođači su na završnoj dionici uvedeni u posao potkraj veljače 2022. godine, s rokom izvođenja radova od dvije godine. Ukupna vrijednost radova je oko 38,3 milijuna eura, uz stručni nadzor vrijedan nešto više od pola milijuna eura. Na autocesti se upravo gradi šest putnih prijelaza s nadvožnjacima i drugom infrastrukturom. Radove izvodi Poslovna udruga Colas Hrvatske i Geotehnike.

Uz izgradnju dionice autoceste do čvora Sisak, u tijeku su i radovi na spojnoj cesti do Siska. Osim zemljanih radova na trasi, u tijeku su i radovi na nadvožnjacima Petrovec, Sela i Greda te na Odranskom mostu na ulazu u Sisak.

Na projektu spojne ceste od čvora Sisak do ulaska u grad, rade Hrvatske ceste. Projekt obuhvaća i spojnu cestu od kružnog toka Staro Pračno do mosta Odra i od mosta Odra do spoja na Zagrebačku ulicu u Sisku u dužini 3,2 kilometra.

Završetak autoceste predstavljat će prometnu i gospodarsku žilu kucavicu ne samo na sisačkom, već i području Banovine. Naime, izgradnjom čvora Žažina, dio prometa će se usmjeriti prema središnjim i južnim dijelovima županije, čime će se kvalitetnije cestovno povezati područje Petrinje, Gline i Topuskog.

Ministar Butković je izrazio zadovoljstvo dinamikom radova, te spomenuo kako će već iduće turističke sezone sve prednosti nove autoceste doći do punog izražaja. Ministar Medved autocestu nazvao kapitalnim projektom za razvoj cijele Sisačko-moslavačke županije.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.