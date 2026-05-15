Oglas

"to ne mijenja planove"

HAC poništio postupak javnog nadmetanja za izgradnju autoceste do Dubrovnika: Objavljen razlog, kao i sljedeći korak

author
Hina
|
15. svi. 2026. 15:47
Autocesta
Ivo Cagalj/PIXSELL

Hrvatske autoceste priopćile su u petak da je poništen postupak javnog nadmetanja za izgradnju autoceste do Dubrovnika, te da su u tijeku pripreme za novo nadmetanje.

Oglas

"Javno nadmetanje poništava se sukladno članku 298. stavak 1. točka 9. Zakona o javnoj nabavi", stoji u priopćenju uz dodatak kako su sve pristigle ponude premašile procijenjenu vrijednost nabave i iznos planiranih sredstava za realizaciju projekta u investicijskom razdoblju kada je pokrenut postupak javne nabave.

Budući da niti jedna ponuda nije bila u okviru planiranih sredstava, postupak je bilo nužno poništiti, navode iz HAC-a. Hrvatske autoceste d.o.o. već su pokrenule aktivnosti za osiguravanjem uvjeta za ponovno pokretanje postupka javne nabave.

"Ovim putem ističemo da je izgradnja autoceste do Dubrovnika prioritet Hrvatskih autocesta te da poništenje ovog postupka ne mijenja planove vezane uz realizaciju projekta", zaključuje se u priopćenju HAC-a.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
hac autocesta do dubrovnika hrvatske autoceste

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ