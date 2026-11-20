Što čeka vozače?
HAC priprema velike promjene na 119 naplatnih prolaza: Evo što se mijenja
Hrvatske autoceste (HAC) stavile su u četvrtak u Elektroničkom oglasniku javne nabave na prethodno savjetovanje nabavu prometne signalizacije i opreme za beskontaktnu naplatu cestarine na 119 naplatnih prolaza, procijenjenu na 8,83 milijuna eura bez PDV-a.
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Kad se uvede novi sustav, vozila više neće stajati na rampama, nego će ulaziti na autocestu i izlaziti s nje bez zaustavljanja, a gotovinom se više neće moći plaćati.
Prolazak vozila bilježit će portali iznad ceste, kamere i senzori. U tehničkom opisu navodi se da je to za vozače promjena navika, pa su potrebni jasni znakovi kojima bi se spriječila nagla kočenja, zaustavljanja i prestrojavanja, a time i prometne nesreće.
Prema projektima, kolnik na prolazima bez zaustavljanja bit će zelen. Tuda će ići vozila koja su unaprijed registrirana u sustavu naplate. Motocikli, osobni automobili, kamperi i teretna vozila do 3,5 tone bez registracije na ulazu na autocestu skretat će u žutu traku. Ondje će kamera očitati registarsku pločicu, a vozač prijaviti bankovnu karticu s koje će se naplaćivati cestarina. Teretna vozila teža od 3,5 tone i autobusi morat će imati novi uređaj za elektroničku naplatu (ENC).
Znakovi o novom sustavu postavljat će se oko 400 metara prije naplatnih postaja, a na samim postajama brzina će se ograničiti na 40 kilometara na sat u oba smjera. Betonskim ogradama odvojit će se zelene trake od žutih, a prolazi koji više nisu potrebni zatvorit će se.
Devet grupa po autocestama
Nabava je podijeljena u devet grupa po autocestama. Najvećom grupom, procijenjenom na 1,86 milijuna eura, obuhvaćena su 22 prolaza na autocesti od Svetog Roka do Ploča i na autocesti prema Metkoviću. Najmanja grupa, procijenjena na 230.000 eura, odnosi se na 16 prolaza na autocesti od Učke do Žminja. Ugovori će, ovisno o grupi, trajati od 25 do 45 dana.
Savjetovanje je otvoreno do 26. studenoga, a nakon toga HAC može raspisati natječaj.
Ukupna vrijednost projekta novog sustava naplate cestarine prema odluci Vlade iznosi 160,5 milijuna eura, od čega se 115,6 milijuna eura financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ostatak, uglavnom PDV, snosi HAC. Glavni ugovor za uvođenje sustava HAC je sklopio sa slovačkim SkyTollom i češkim TollNetom za 79,9 milijuna eura bez PDV-a.
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