Prema projektima, kolnik na prolazima bez zaustavljanja bit će zelen. Tuda će ići vozila koja su unaprijed registrirana u sustavu naplate. Motocikli, osobni automobili, kamperi i teretna vozila do 3,5 tone bez registracije na ulazu na autocestu skretat će u žutu traku. Ondje će kamera očitati registarsku pločicu, a vozač prijaviti bankovnu karticu s koje će se naplaćivati cestarina. Teretna vozila teža od 3,5 tone i autobusi morat će imati novi uređaj za elektroničku naplatu (ENC).