"problem rješavamo odmah"

Hajdaš Dončić: Botovi nisu SDP-ova priča

N1 Info
26. sij. 2026. 17:38
Siniša Hajdaš Dončić
Marko Seper/PIXSELL

Siniša Hajdaš Dončić (SDP) istaknuo je kako njegovoj stranci ne trebaju lažni profili da bi se čulo ono što imaju za reći, nakon što je njegovu objavu na društvenim mrežama, po njegovim riječima, lajkalo neuobičajeno puno sumnjivih profila.

"Primijetio sam da je moju posljednju objavu lajkalo neuobičajeno puno sumnjivih profila," stoji u objavi Hajdaša Dončića, koju prenosimo dalje u cijelosti: "Da budem potpuno jasan: ni ja, ni SDP Hrvatske nikada nismo koristili botove, kupljene lajkove ili slične trikove za pumpanje dosega na društvenim mrežama. To nisu naše metode – i zato ovaj problem s botovima rješavamo odmah i transparentno."

"Ako se, pak, pitamo čije su to metode, dovoljno je malo se prisjetiti prošlih parlamentarnih izbora. Tada su HDZ-ovci masovno naručivali lajkove iz Vijetnama i Bangladeša, za nekoliko centi po komadu, pa se hrvatska politička scena s razlogom sprdala da za HDZ postoji i famozna “Izborna jedinica Saigon”. Nije to bila samo šala – organizacija GONG je ispod HDZ-ovih objava detektirala velik broj lažnih profila koji su pisali hvalospjeve HDZ-u i ponavljali Plenkovićeve fraze."

"Dakle, da ne bi bilo zabune: botovi nisu SDP-ova priča, nikada nisu bili i nikada neće biti. Nama ne trebaju lažni profili da bi se čulo ono što imamo za reći: oslanjamo se na stvarne ljude, stvarnu raspravu i stvarne politike – a tako ćemo nastaviti i dalje", stoji u objavi šefa SDP-a.

