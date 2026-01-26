Hajdaš Dončić: Botovi nisu SDP-ova priča

"Ako se, pak, pitamo čije su to metode, dovoljno je malo se prisjetiti prošlih parlamentarnih izbora. Tada su HDZ-ovci masovno naručivali lajkove iz Vijetnama i Bangladeša, za nekoliko centi po komadu, pa se hrvatska politička scena s razlogom sprdala da za HDZ postoji i famozna “Izborna jedinica Saigon”. Nije to bila samo šala – organizacija GONG je ispod HDZ-ovih objava detektirala velik broj lažnih profila koji su pisali hvalospjeve HDZ-u i ponavljali Plenkovićeve fraze."