Viktorija Knežević o EPPO-ovoj istrazi: "I najduža noć završi jutrom..."

Ured europskog javnog tužitelja (EPPO) u Zagrebu pokrenuo je istragu protiv bivše saborske zastupnice Centra Viktorije Knežević te još četiri fizičke i tri pravne osobe zbog subvencijskih prijevara i krivotvorenja isprava kojima je EU i državni proračun oštećen za 294.191 euro. O svemu se oglasila i Viktorija Knežević.
Prema navodima EPPO-a, sumnja se da je Viktorija Knežević, od 2019. do 2024., kao osnivačica i stvarna voditeljica poslovanja jedne tvrtke dogovorila s članom Uprave druge tvrtke podnošenje prijave za projekt „Prilagodba i komercijalizacija inovativne upravljačke simulacije My Dubrovnik“, u sklopu poziva Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, sufinanciranog s udjelom od 85 posto iz ERDF-a.
Knežević se danas ranije, nakon puštanja na slobodu, oglasila na svojim društvenim mrežama. Njenu objavu prenosimo u cijelosti:
"I najduža noć završi jutrom... Živa sam, zdrava sam i na slobodi!
Hvala svima koji su bili uz mene, koji su mi svojom brigom, ljubavlju, ohrabrenjem i konkretnom pomoći kada je to bilo najpotrebnije, olakšali ove teške trenutke.
A osobito zahvaljujem svojoj obitelji, svojim divnim prijateljima i prijateljicama koji su pokazali kakve su gromade od ljudi kad je najteže.
Hvala svima vama koji ste pomogli, koji ste nudili pomoć, iskazivali brigu i bili uz mene na bilo koji način, makar i samo komentarom na društvenim mrežama."
"Zahvaljujem i kolegama iz političkog spektra, koji nisu iskoristili ovu priliku za političko "naslađivanje" nego su vrlo korektno komentirali i izražavali podršku.
Molim vas nemojte me pitati što je točno bilo jer ja zbog istrage po zakonu ne smijem ništa reći, ni što su me pitali ni što sam odgovorila jer je istraga tajna.
Iako bi vam najradije svima sve rekla kao što sam govorila na ispitivanju kod tužiteljica i puno šire od toga.
Proći će i ovo, pa ću moći govoriti i odgovoriti na sva vaša pitanja.
Vratila sam se doma, od sutra sam u uredu kao i svaki dan.
Hvala vam od srca svima!", stoji u objavi Knežević.
