“Marin izvrsno obavlja svoj posao. On je gradonačelnik koji sluša i razumije ljude, koji je povezan s lokalnom zajednicom, a na Cresu je to posebno važno. To je lokalna zajednica koju treba sačuvati. Uvijek volim istaknuti da, iako su lokalni izbori, ne volim da se narušavaju pretjerano odnosi, jer Cres je mali gradić i tu treba zadržati određenu socijalnu strukturu. Uvjeren sam da je od svih kandidata Marin najbolji izbor za grad, što je dokazao i svojim radom u proteklom mandatu. On je mlad, progresivan i sposoban, i ima svu podršku SDP-a i mene kao predsjednika stranke,” rekao je Hajdaš Dončić.