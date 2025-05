Tomašević o Bernardiću: Ili sporo kopča ili je namjerno došao napraviti crikus

Podijeli :

Lana Horvat / N1

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević održao je danas press konferenciju za medije.

Osvrnuo se, među ostalim, i na Davora Bernardića koji je danas na FPZG došao na sučeljavanje, iako je ono otkazano prije nekoliko dana, a danas se ondje trebao održati razgovor studenata i studentica s Tomaševićem. Zbog kaosa koji je nastao i Bernardićevog inzistiranja na sučeljavanju, nije održan susret sa studentima

“Ja sam bio pozvan na prezentaciju programa za mlade i na odgovaranje na pitanja studentima FPZG-a, gdje sam i sam diplomirao, i pojavio se protukandidat Davor Bernardić zajedno sa svojim kandidatom za zamjenika Golužom, koji je tamo napravio cirkus. Došao je nepozvan i tamo se ponašao nasilnički prema studentima i profesorima. U tim okolnostima nije bilo moguće odraditi ono na što sam pozvan. Najviše mi je žao studenata”, poručio je.

Tomašević kaže kako je puno toga doživio u kampanjama, ali nikada ovako nešto.

“Svašta sam doživio u kampanji, ali ovo je dno dna. Nikad nisam vidio da netko nepozvan upada na fakultet, svađa se sa studentima i zaposlenicima fakulteta i radi cirkus. Bernardić kaže da je on došao na debatu, na sučeljavanje. A došao je samo on. NIsu došli drugi protukandidati, nego jedino on. Ili čovjek sporo kopča jer ovi drugi nisu došli ili je došao namjerno da napravi cirkus. Neka građani procijene što je od toga. Ne može biti nešto treće”, smatra Tomašević.

