Hajdaš Dončić: "Navijački neredi odraz su društva, uvest ćemo građanski odgoj u škole"

„Prvo što ćemo napraviti s našim partnerima iz Možemo je uvođenje građanskog odgoja u škole. Predstavit ćemo kroz mjesec dana reformu pravosuđa koja će regulirati nasilje na stadionima. Nije sve u kaznama, pravila postoje, ali ljudi ne igraju po njima, sve zajedno mora biti kontinuirani rad koji kreće od hrvatskog obrazovnog sustava jer državu imamo, ali nemamo društvo”, kaže Siniša Hajdaš Dončić.